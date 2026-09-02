Ο 38χρονος που πυροβόλησε σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προφυλακιστέος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψιλικών που βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη ομόφωνα από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, μετά την απολογία του ενώπιον του 1ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος διώκεται για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με το περιστατικό.

Το περιστατικό στο κατάστημα ψιλικών

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ο 38χρονος εισήλθε στο κατάστημα ψιλικών και, απειλώντας με χρήση βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Η ενέργειά του αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη, καθώς ένας πελάτης που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα παρενέβη άμεσα.

Ο πελάτης κατάφερε να αφαιρέσει το προϊόν από τον 38χρονο και το παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Μετά την παρέμβαση αυτή, ο 38χρονος αποχώρησε από το σημείο, φαινομενικά τερματίζοντας το περιστατικό.

Η επιστροφή με την κοντόκανη καραμπίνα

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 38χρονος επέστρεψε στο κατάστημα. Αυτή τη φορά, φέρεται να είχε μαζί του μια κοντόκανη καραμπίνα, την οποία είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Κατά την Αστυνομία, ο άνδρας αναζητούσε τον πελάτη που είχε προηγουμένως παρέμβει και του είχε αφαιρέσει το ποτό.

Επειδή δεν εντόπισε τον άνδρα που αναζητούσε, ο 38χρονος πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή του καταστήματος. Ευτυχώς, από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους παρευρισκόμενους ή τους εργαζόμενους του καταστήματος. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης έφυγε ξανά από το σημείο.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και η σύλληψη

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το περιστατικό. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Χάρη στην άμεση επέμβαση και τις συντονισμένες ενέργειες, ο 38χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, θέτοντάς τον υπό κράτηση. Η σύλληψη έγινε χωρίς περαιτέρω επεισόδια, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση εντοπισμού του δράστη.

Οι κατηγορίες και η απολογία του 38χρονου

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και για άσκοπους πυροβολισμούς. Οι κατηγορίες αυτές συνθέτουν το πλαίσιο της ποινικής του δίωξης για τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κατάστημα ψιλικών.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 1ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης τη στιγμή του περιστατικού. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. Στην ίδια απολογία, δήλωσε πως δεν είχε σκοπό να διαπράξει ληστεία ή κλοπή, προσπαθώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες περί ληστρικής κλοπής.

Παρά τους ισχυρισμούς του, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση, κρίνοντάς τον προφυλακιστέο. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki