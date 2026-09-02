Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται με λήξη ποινής στις 14 Σεπτεμβρίου

Ο Νίκος Μαζιώτης, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας», πρόκειται να αποφυλακιστεί στις 14 Σεπτεμβρίου, καθώς ολοκληρώνει την ποινή του. Ο καταδικασθείς αφήνει οριστικά πίσω του τις φυλακές Δομοκού, συμπληρώνοντας το ανώτατο όριο των 20 ετών κάθειρξης.

Η ποινή αυτή εκτίθηκε με 14 χρόνια πραγματικής φυλάκισης και επιπλέον 6 χρόνια μέσω του ευεργετικού υπολογισμού μεροκάματων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς περιόδου κράτησης για τον Νίκο Μαζιώτη.

Η ολοκλήρωση της ποινής και οι ιδιαιτερότητες

Ο Νίκος Μαζιώτης έχει καταδικαστεί για τη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα» και, όπως ο ίδιος δηλώνει, αποφυλακίζεται με λήξη ποινής. Συνολικά, έχει εκτίσει 14 χρόνια παραμονής στη φυλακή, στα οποία προστίθενται 6 χρόνια που προέκυψαν από εργασία, φτάνοντας το σύνολο των 20 ετών κάθειρξης.

Ενώ οι ποινικοί και «σωφρονιστικοί» κώδικες αλλάζουν αλλεπάλληλα, αυξάνοντας τα όρια των ποινών και του πραγματικού χρόνου έκτισης, ο Νίκος Μαζιώτης δηλώνει ότι είναι ο πρώτος κρατούμενος στις ελληνικές φυλακές, και ο πρώτος πολιτικός κρατούμενος με 20ετή ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, που εκτίει το σύνολο της ποινής του χωρίς αναστολή. Αυτό, όπως αναφέρει, συνέβη παρά τις συνήθεις πρακτικές που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Οι επανειλημμένες απορρίψεις υφ’ όρον αποφυλάκισης

Η πλήρης έκτιση της ποινής του Νίκου Μαζιώτη είναι αποτέλεσμα των επανειλημμένων απορρίψεων των αιτημάτων του για υφ’ όρον αποφυλάκιση. Τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας έχουν απορρίψει συνολικά επτά φορές την αποφυλάκισή του υπό όρους.

Το σκεπτικό των απορρίψεων βασίστηκε στην εκτίμηση ότι ο κρατούμενος δεν έχει «σωφρονιστεί» ούτε έχει «βελτιωθεί» ηθικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε η άρνησή του να αναγνωρίσει ως εγκληματική τη δράση της οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας».

Ο Νίκος Μαζιώτης επισημαίνει ότι η διαχρονική προτεραιότητα του κράτους είναι η αντιμετώπιση των πολιτικών του αντιπάλων, γεγονός που, κατά την άποψή του, επηρέασε την πορεία της κράτησής του.

Η αποφυλάκιση της Πόλας Ρούπα

Η επικείμενη αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη έρχεται λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση της συντρόφου του, Πόλας Ρούπα. Η Πόλα Ρούπα είχε αφεθεί ελεύθερη υπό όρους τον Νοέμβριο του 2023.

Η αποφυλάκισή της είχε γίνει με το σκεπτικό ότι είναι μητέρα ανήλικου παιδιού, μια διάταξη που επιτρέπει την υπό όρους απελευθέρωση σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σημαντικές ενέργειες του «Επαναστατικού Αγώνα»

Η δράση του «Επαναστατικού Αγώνα», για την οποία καταδικάστηκε ο Νίκος Μαζιώτης, περιλαμβάνει σημαντικές ενέργειες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του εγχώριου αντάρτικου πόλης.

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2003, η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της με μια διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε την έναρξη της παρουσίας του «Επαναστατικού Αγώνα».

Μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες της οργάνωσης, η επέτειος της οποίας συμπίπτει με τις 2 Σεπτεμβρίου 2009, ήταν η επίθεση με αυτοκίνητο-βόμβα εναντίον του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αυτοκίνητο περιείχε 150 κιλά εκρηκτικά ANFO.

Ο «Επαναστατικός Αγώνας» είχε εκφράσει από το 2005 προβλέψεις για την κρίση, πριν αυτή ξεσπάσει στις ΗΠΑ και πριν πλήξει την Ελλάδα την περίοδο 2009-2010. Επίσης, η οργάνωση είχε αναφερθεί στα μνημόνια πριν ακόμη επιβληθούν και είχε μιλήσει για μια ευκαιρία συστημικής ανατροπής και επανάστασης, η οποία, όπως αναφέρθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε.

Με πληροφορίες από: Reader