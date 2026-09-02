Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα βρέφη μετά από πρόωρο τοκετό στο σπίτι

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, όπου δύο δίδυμα βρέφη έχασαν τη ζωή τους μετά από πρόωρο τοκετό που συνέβη στο σπίτι της μητέρας τους. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια.

Η 29χρονη μητέρα, η οποία διένυε τον 7ο μήνα δίδυμης κύησης, γέννησε πρόωρα τα δύο βρέφη μέσα στην οικία της, σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Ο πρόωρος τοκετός φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από επιπλοκή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Οι συνθήκες του πρόωρου τοκετού

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 29χρονη γυναίκα βρισκόταν στον έβδομο μήνα της δίδυμης κύησης όταν παρουσιάστηκε η επιπλοκή που οδήγησε στον πρόωρο τοκετό. Η γέννα πραγματοποιήθηκε μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας, τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα δύο νεογέννητα, αμέσως μετά τη γέννησή τους, δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να σωθούν.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και μάχη για τη ζωή τους

Η μητέρα και τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Η μεταφορά τους έγινε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της ίδιας ημέρας, με το ιατρικό προσωπικό να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κινητοποιήθηκαν αμέσως και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν τα δύο βρέφη στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς, τα δίδυμα δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η κατάσταση της μητέρας

Η 29χρονη μητέρα, μετά το τραγικό συμβάν, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο η ψυχολογική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη μετά την απώλεια των δίδυμων βρεφών της.

Διερεύνηση των συνθηκών και νεκροψία

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στο θλιβερό αυτό γεγονός.

Επιπλέον, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο βρεφών, έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια των νεογέννητων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos