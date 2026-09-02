Οικογένεια με ανήλικα παιδιά ζούσε σε άθλιες συνθήκες στη Ρόδο – Συνελήφθησαν οι γονείς

Οι αρχές στη Ρόδο διερευνούν μια σοβαρή υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας σε έλεγχο κατοικίας και στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα και μιας 35χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία, στον χώρο επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης, οι οποίες κρίθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια όλων των μελών της οικογένειας.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η σοβαρή αυτή υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η συγκεκριμένη οικογένεια, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας.

Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη των συνθηκών διαβίωσης των δύο ανήλικων παιδιών και των γονέων τους. Οι αρχές έλαβαν γνώση για την κατάσταση που επικρατούσε στην κατοικία, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απόφαση για τη διενέργεια ελέγχου.

Ο έλεγχος στην κατοικία της οικογένειας

Το απόγευμα της Τρίτης (1/9), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν ο 31χρονος, η 35χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού επιμελητή, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργήθηκε στον χώρο, οι αρχές κατέγραψαν με λεπτομέρεια την κατάσταση που επικρατούσε. Τα ευρήματα από τον επιτόπιο έλεγχο ήταν αυτά που οδήγησαν στις περαιτέρω ενέργειες και στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία των ανηλίκων.

Συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης

Από τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι στην κατοικία επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης. Η κατάσταση που καταγράφηκε κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ενηλίκων όσο, κυρίως, των δύο ανήλικων παιδιών που διέμεναν στον χώρο.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κατοικία φέρεται να είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας ή παραμέλησης. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών, η κατάσταση αυτή δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για τη ζωή των μελών της οικογένειας, καθιστώντας επιτακτική την άμεση παρέμβαση.

Η σύλληψη των γονέων και η συνέχεια

Τα ευρήματα και η εκτίμηση της κατάστασης κινητοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, οι δύο γονείς, ο 31χρονος και η 35χρονη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, όπου και θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης, με τις αρχές να συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της και την εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr