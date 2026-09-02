Συναγερμός στη Φιλελλήνων για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Συναγερμός έχει σημάνει σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Φιλελλήνων, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου. Το αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται ως ένα ύποπτο κουτί, βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στον αριθμό 6 της οδού, κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου, οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκε το προσωπικό και οι πελάτες που βρίσκονταν εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Η παρουσία του ειδικού κλιμακίου κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος στο ύποπτο αντικείμενο και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το σημείο εντοπισμού και το αντικείμενο

Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε συγκεκριμένα έξω από υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Φιλελλήνων 6. Η οδός Φιλελλήνων βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα πολυσύχναστη. Ο εντοπισμός του αντικειμένου στο πεζοδρόμιο προκάλεσε άμεσα τον συναγερμό των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το αντικείμενο που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών μοιάζει με κουτί. Η φύση και το περιεχόμενό του παραμένουν άγνωστα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ειδικούς του ΤΕΕΜ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω του περιστατικού και των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των ελέγχων και την αποφυγή τυχόν κινδύνων για τους πολίτες.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων. Η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί στους γύρω δρόμους, καθώς η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο για την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης του ΤΕΕΜ.

Η διαδικασία του ελέγχου

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχει αναλάβει την εξέταση του ύποπτου αντικειμένου. Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ διενεργούν τον προβλεπόμενο έλεγχο με ειδικό εξοπλισμό και πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια τη φύση του αντικειμένου και αν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εκτίμηση της κατάστασης και την άρση του συναγερμού. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα μέτρα αποκλεισμού της περιοχής και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit