Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση της Θεατρούπολης

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές και οδηγώντας στην αποστολή ενός νέου, επείγοντος μηνύματος από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το μήνυμα αυτό αφορά την άμεση εκκένωση της περιοχής Θεατρούπολης, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν για λόγους απόλυτης ασφαλείας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν ενισχυθεί σημαντικά στο σημείο, επιχειρώντας με επίγεια και εναέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που απειλεί την περιοχή.

Επείγουσα ειδοποίηση από το 112 για τη Θεατρούπολη

Πριν από λίγο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Εύβοιας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ένα νέο, κρίσιμο μήνυμα από το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Η ειδοποίηση αυτή αφορούσε την εκκένωση μιας συγκεκριμένης περιοχής, της Θεατρούπολης, η οποία βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, λόγω της σοβαρής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν σαφές και άμεσο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών. Συγκεκριμένα, αναφερόταν: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Η οδηγία αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Κάρυστο

Η πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε την αποστολή του μηνύματος για την εκκένωση της Θεατρούπολης, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου. Η ταχεία εξάπλωση των φλογών, λόγω των επικρατουσών συνθηκών, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην ενίσχυση των μέσων που επιχειρούν στο σημείο.

Οι αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία του πύρινου μετώπου, καθώς η κατάσταση είναι δυναμική και απαιτεί συνεχή αξιολόγηση. Η κύρια προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των κατοίκων και η προστασία των περιουσιών τους από την απειλή της πυρκαγιάς. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη ένταση, με στόχο τον έλεγχο και την οριστική κατάσβεση της φωτιάς.

Επίγειες δυνάμεις και εξειδικευμένες μονάδες

Στη μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια έχουν ριχτεί σημαντικές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, 36 πυροσβέστες επιχειρούν ακούραστα στο πεδίο, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις απειλούμενες περιοχές. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύει και μία ειδική ομάδα πεζοπόρων, η οποία ανήκει στην 20ή Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (20ή ΕΜΟΔΕ). Οι πεζοπόρες μονάδες είναι εκπαιδευμένες να επιχειρούν σε δύσβατα σημεία και να συμβάλλουν στον έλεγχο της φωτιάς από κοντά. Επιπρόσθετα, 12 πυροσβεστικά οχήματα έχουν διατεθεί για το έργο της κατάσβεσης, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες νερού στα σημεία που απαιτείται.

Εναέρια υποστήριξη και συνδρομή τοπικών φορέων

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθοριστική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούν από αέρος για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της και να μειώσουν την έντασή της. Η δράση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση για τα επίγεια μέσα.

Παράλληλα, τέσσερα αεροσκάφη συμμετέχουν ενεργά στην αεροπυρόσβεση, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες από αέρος. Η συνδυασμένη δράση ελικοπτέρων και αεροσκαφών επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εστιών. Επιπλέον, το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζεται ενεργά και από τοπικούς φορείς. Ο Δήμος Καρύστου έχει κινητοποιήσει υδροφόρες, ενώ και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει διαθέσει αντίστοιχα μέσα, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια στις πυροσβεστικές δυνάμεις για την ανατροφοδότηση με νερό και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Με πληροφορίες από: Enikos