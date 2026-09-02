Η Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορήθηκε από την Κίνα για αυτονομιστική στάση

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επέκριναν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφότου η ομάδα δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τιμήν των θυμάτων των πλημμυρών που έπληξαν το Νεπάλ και το Θιβέτ. Αρκετά κινέζικα μέσα ενημέρωσης, που συνδέονται με το επίσημο κυβερνητικό όργανο της χώρας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους για το μήνυμα αυτό.

Η κριτική επικεντρώθηκε στη διατύπωση της ανάρτησης, την οποία τα κινεζικά μέσα ερμήνευσαν ως εξίσωση του Θιβέτ, μιας αυτόνομης περιοχής υπό τον έλεγχο του Πεκίνου, με το Νεπάλ, ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτή η ερμηνεία οδήγησε σε κατηγορίες ότι το μήνυμα των «μερένχες» τροφοδοτεί συγκαλυμμένη αυτονομιστική ρητορική, χαρακτηρίζοντάς τη «λανθασμένη».

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Πριν από τον αγώνα εναντίον της Μάλαγα, για την τρίτη αγωνιστική της LaLiga, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η κίνηση αυτή έγινε «στη μνήμη των θυμάτων των τρομερών πλημμυρών που υπέστησαν το Νεπάλ και το Θιβέτ», όπως εξήγησε αργότερα η ομάδα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνόδευε την αναφορά στην τήρηση της σιγής, ήταν αυτή που αποτέλεσε το επίκεντρο των αντιδράσεων. Το μήνυμα τιμούσε τα θύματα των πλημμυρών που κατέκλυσαν το Νεπάλ και την κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ.

Η κριτική από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Αρκετά κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η αγγλόφωνη εφημερίδα «Global Times», ερμήνευσαν τη διατύπωση της Ρεάλ Μαδρίτης με συγκεκριμένο τρόπο. Υποστήριξαν ότι η ομάδα εξισώνει το Θιβέτ, το οποίο είναι μια αυτόνομη περιοχή υπό τον έλεγχο του Πεκίνου, με το Νεπάλ, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο κράτος.

Βάσει αυτής της ερμηνείας, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι το μήνυμα της Ρεάλ Μαδρίτης ουσιαστικά τροφοδοτεί συγκαλυμμένη αυτονομιστική ρητορική. Χαρακτήρισαν τη στάση αυτή ως «λανθασμένη» και επέκριναν τον σύλλογο για την επιλογή των λέξεων στην ανάρτησή του.

Το καθεστώς του Θιβέτ

Το Θιβέτ αποτελεί μια αυτόνομη περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Πεκίνου. Η Κίνα θεωρεί το Θιβέτ αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και οποιαδήποτε αναφορά που υποδηλώνει διαφορετικό καθεστώς ή ανεξαρτησία αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία από την κινεζική κυβέρνηση και τα κρατικά της μέσα.

Η αντίδραση των κινεζικών μέσων ενημέρωσης τονίζει τη σημασία που αποδίδεται στην ορθή αναφορά του καθεστώτος του Θιβέτ, καθώς η εξίσωσή του με ένα ανεξάρτητο κράτος όπως το Νεπάλ εκλαμβάνεται ως προσπάθεια υπονόμευσης της κινεζικής κυριαρχίας στην περιοχή.

Οι καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ

Οι πλημμύρες που αποτέλεσαν το αντικείμενο της ανάρτησης της Ρεάλ Μαδρίτης σημειώθηκαν στις 26 Αυγούστου. Μία ξαφνική πλημμύρα, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνων στο Νεπάλ, απελευθέρωσε έναν χείμαρρο πάγου, βράχων και λάσπης.

Ο χείμαρρος αυτός έφτασε μέχρι την κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ και κατέστρεψε ένα συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες ξεχωριστές αναφορές από το Νεπάλ και την Κίνα, η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της περισσότερους από 1.000 νεκρούς και πάνω από 4.000 αγνοούμενους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta