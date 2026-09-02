Μία σπείρα διαρρηκτών δραστηριοποιείται στα νότια προάστια, στοχεύοντας σε σπίτια και αφαιρώντας αντικείμενα μεγάλης αξίας. Τα πιο πρόσφατα θύματα αυτής της εγκληματικής δράσης είναι μία γνωστή παρουσιάστρια και ένας επιχειρηματίας, των οποίων οι κατοικίες παραβιάστηκαν, προκαλώντας σημαντικές απώλειες.

Στο στόχαστρο διαρρηκτών τα νότια προάστια

Η περιοχή των νοτίων προαστίων έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δράσης διαρρηκτών, οι οποίοι κλέβουν συστηματικά αντικείμενα αξίας από κατοικίες. Οι αρχές διερευνούν τα περιστατικά, καθώς η σπείρα φαίνεται να χτυπά μεθοδικά, εκμεταλλευόμενη την απουσία των ενοίκων.

Στα πρόσφατα κρούσματα, δύο πρόσωπα της δημόσιας ζωής, μία αναγνωρισμένη παρουσιάστρια και ένας γνωστός επιχειρηματίας, είδαν τα σπίτια τους να παραβιάζονται, με τους δράστες να αφαιρούν πολύτιμα αντικείμενα.

Η διάρρηξη στο σπίτι της παρουσιάστριας

Η γνωστή παρουσιάστρια έπεσε θύμα διάρρηξης κατά τη διάρκεια των θερινών της διακοπών. Οι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία της στα νότια προάστια και, μεταξύ άλλων, έκλεψαν κοσμήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται στις 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο, η εισβολή στο σπίτι της παρουσιάστριας και δημοσιογράφου έγινε όταν εκείνη απουσίαζε. Δύο άτομα απεικονίζονται να κόβουν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό την αποσύνδεση του συναγερμού, ενώ ένα τρίτο κρατούσε έναν κουβά με νερό. Αργότερα, οι δράστες κατάφεραν να σπάσουν τα κάγκελα και να εισέλθουν στο σπίτι από την κουζίνα.

Η περίπτωση του επιχειρηματία

Παράλληλα με την περίπτωση της παρουσιάστριας, διαρρήκτες στόχευσαν και το σπίτι ενός γνωστού επιχειρηματία, επίσης στην περιοχή των νοτίων προαστίων. Η συγκεκριμένη κατοικία έχει γίνει στόχος των δραστών επανειλημμένα.

Συγκεκριμένα, φέρεται να έχουν εισβάλλει στο σπίτι του επιχειρηματία πέντε φορές μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός που υποδηλώνει τη συστηματική δράση της σπείρας και την επιμονή της σε συγκεκριμένους στόχους.

Βίντεο ντοκουμέντα αποκαλύπτουν τη δράση τους

Η δράση των διαρρηκτών έχει καταγραφεί από βίντεο ντοκουμέντα, τα οποία φέρνουν στο φως λεπτομέρειες των μεθόδων τους. Ένα από αυτά τα βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας δράστης εισέρχεται σε σπίτι, αγνοώντας τον ηχούντα συναγερμό, και προχωρά σε πλήρη αναστάτωση του χώρου, κάνοντάς τον «φύλλο και φτερό».

Σε ένα άλλο οπτικό υλικό, διακρίνονται δύο δράστες να εισέρχονται σε κατοικία για να προβούν σε κλοπές. Οι συγκεκριμένοι φορούσαν μάσκες, καλύπτοντας έτσι τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να μην μπορούν να αναγνωριστούν.

Τα βίντεο αυτά παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης της σπείρας, από την απενεργοποίηση συστημάτων ασφαλείας μέχρι την κάλυψη των προσώπων τους, αποκαλύπτοντας την οργάνωση και την προσοχή τους στη λεπτομέρεια κατά την εκτέλεση των διαρρήξεων.

Η φυγή των δραστών

Μετά την ολοκλήρωση της κλοπής των κοσμημάτων, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε συνεργός τους, ο οποίος τους περίμενε έξω από την κατοικία.

Η αξία των κλοπιμαίων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της παρουσιάστριας, ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, τονίζοντας το μέγεθος της ζημίας που υπέστησαν τα θύματα από τις ενέργειες της σπείρας.

Με πληροφορίες από: Reader