Οι συγγενείς των θυμάτων της Βιολάντα ασκούν έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

Οι οικογένειες των θυμάτων από την πολύνεκρη τραγωδία που συνέβη στο εργοστάσιο Βιολάντα, περνούν πλέον στην αντεπίθεση. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην είδηση ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, πρόκειται να αποφυλακιστεί. Οι συγγενείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, καταθέτοντας άμεσα έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης.

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου

Η απόφαση που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των οικογενειών των θυμάτων ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Αυτό το δικαστικό όργανο αποφάσισε την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο οποίος βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης. Η εξέλιξη αυτή, που αφορά την τύχη του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, προκάλεσε άμεσα και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στην αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Βιολάντα.

Οι έντονες αντιδράσεις και η αποφασιστικότητα

Οι οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πολύνεκρη τραγωδία του εργοστασίου Βιολάντα δεν έμειναν άπραγες μπροστά στην απόφαση για την αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη. Αντιθέτως, δηλώνουν με έμφαση ότι είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, αναζητώντας δικαίωση και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

Η έντονη αντίδραση των συγγενών οδήγησε στην άμεση κινητοποίησή τους, με στόχο την ανατροπή της απόφασης. Οι οικογένειες ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση που αφορά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή του κράτηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Η προσφυγή στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας

Στο πλαίσιο αυτής της δικαστικής κινητοποίησης, οι συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν έφεση σήμερα κιόλας, όπως έχει ανακοινωθεί. Η έφεση αυτή θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και στρέφεται ευθέως κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων, η οποία αφορά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Η σημερινή προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αποτελεί, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι συγγενείς, το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία που έχουν ξεκινήσει. Με αυτή την ενέργεια, οι οικογένειες επιδιώκουν να ανατρέψουν την απόφαση αποφυλάκισης και να διασφαλίσουν ότι ο ιδιοκτήτης θα παραμείνει σε προσωρινή κράτηση, μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Συνέχιση του δικαστικού αγώνα

Για τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωγίας στο εργοστάσιο Βιολάντα, η απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το τέλος της προσπάθειάς τους. Αντιθέτως, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη.

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, η οποία ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, δεν κάμπτει το ηθικό των συγγενών. Παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο τους, ο οποίος είναι η διατήρηση της προσωρινής κράτησης του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Βιολάντα και η πλήρης διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki