Βυθίστηκε το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Ειρήνη Κ» ανοιχτά της Σίφνου – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου, με την ονομασία «ΕΙΡΗΝΗ Κ» και ελληνική σημαία, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σίφνου. Το περιστατικό συνέβη λόγω εισροής υδάτων στο σκάφος, ενώ βρισκόταν υπό ρυμούλκηση. Οι δύο επιβαίνοντες του πλοίου έχουν περισυλλεγεί από το ρυμουλκό που το μετέφερε και βρίσκονται σε καλή κατάσταση της υγείας τους.

Η βύθιση του «Ειρήνη Κ» ανοιχτά της Σίφνου

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου «ΕΙΡΗΝΗ Κ», το οποίο έφερε ελληνική σημαία, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή. Το συμβάν έλαβε χώρα σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου ανατολικά του νησιού της Σίφνου. Η αιτία της βύθισης προσδιορίστηκε ως εισροή υδάτων στο εσωτερικό του σκάφους, οδηγώντας το στον βυθό.

Το πλοίο, το οποίο είναι γνωστό ως «ΕΙΡΗΝΗ Κ», αποτελεί ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ανοικτού τύπου. Η ελληνική του σημαία υποδηλώνει την εθνικότητα του σκάφους. Η βύθιση του πλοίου αποτελεί ένα σημαντικό ναυτικό περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.

Διάσωση των επιβαινόντων και κατάσταση υγείας

Τη στιγμή του ναυτικού ατυχήματος, στο πλοίο «ΕΙΡΗΝΗ Κ» επέβαιναν δύο άτομα. Οι δύο αυτοί επιβαίνοντες βρέθηκαν σε κίνδυνο μετά την εισροή υδάτων και την επακόλουθη βύθιση του σκάφους. Ευτυχώς, η αντίδραση ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Η διάσωση των δύο ατόμων πραγματοποιήθηκε από το ρυμουλκό σκάφος που είχε αναλάβει τη μεταφορά του «ΕΙΡΗΝΗ Κ». Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είναι καλά στην υγεία τους. Δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα ή τραυματισμός.

Η πορεία ρυμούλκησης και οι καιρικές συνθήκες

Το «ΕΙΡΗΝΗ Κ» δεν βρισκόταν σε κανονική πλεύση, αλλά ρυμουλκούνταν. Η πορεία ρυμούλκησης είχε ξεκινήσει από την Κάλυμνο και είχε ως τελικό προορισμό το Πέραμα. Η μεταφορά του πλοίου από το ένα λιμάνι στο άλλο αποτελούσε μια προγραμματισμένη ενέργεια πριν από το απρόσμενο συμβάν της βύθισης.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σίφνου τη στιγμή του περιστατικού χαρακτηρίζονταν από βόρειους ανέμους. Η ένταση των ανέμων αυτών υπολογιζόταν στα 4 έως 5 μποφόρ. Αυτές οι συνθήκες, αν και όχι ακραίες, αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο συνέβη η βύθιση.

Μέτρα πρόληψης ρύπανσης και επιχειρήσεις του Λιμενικού

Μετά το συμβάν, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του «ΕΙΡΗΝΗ Κ» προέβη σε επίσημη δήλωση, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Η πληροφορία αυτή είναι κρίσιμη για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έλαβε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στην περιοχή της βύθισης μεταβαίνουν ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος. Αυτά τα σκάφη έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση της θαλάσσιας περιοχής και την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης, παρά τη δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki