Μία πολύτεκνη οικογένεια, αποτελούμενη από έξι παιδιά, αποχώρησε από τα Φουρνά Ευρυτανίας μετά από δύο χρόνια παραμονής. Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στο ορεινό χωριό στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα Ζωή στο Χωριό», με στόχο τη δημογραφική και κοινωνική αναζωογόνηση του τόπου. Η αποχώρηση αυτή συνοδεύτηκε από εκτεταμένες καταγγελίες για κοινωνικό αποκλεισμό, οικονομικές δυσκολίες και έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία.

Οι καταγγελίες της οικογένειας για bullying και μποϊκοτάζ

Η μητέρα της οικογένειας, Βασιλική Εμμανουήλ, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Η ίδια έκανε λόγο για σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χωριό, καθώς και για περιστατικά εκφοβισμού, ή αλλιώς bullying, σε βάρος του παιδιού τους.

Σύμφωνα με την κυρία Εμμανουήλ, όταν το παιδί τους μίλησε για τις καταστάσεις που πέρασε στο χωριό, και οι γονείς το κατήγγειλαν στις Αρχές, η αντίδραση μιας μερίδας των ντόπιων ήταν εχθρική. Αυτή η αντίδραση εκδηλώθηκε με ένα άτυπο μποϊκοτάζ του καταστήματος εστίασης που η οικογένεια είχε ανοίξει με δικά της έξοδα. Η μητέρα τόνισε ότι το χωριό δυστυχώς έβαλε μια στάση ότι δεν πρέπει να έρθουν στο μαγαζί, διότι θεωρούσαν ότι «ο ξένος προσέβαλε τον ντόπιο». Αυτό το γεγονός συνέβαλε στον κοινωνικό αποκλεισμό που βίωσε η οικογένεια.

Δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και η οικονομική διάσταση

Πέρα από τον κοινωνικό αποκλεισμό και τα περιστατικά εκφοβισμού, οι γονείς κατήγγειλαν και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι όπου μετακόμισαν. Συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για εισροή νερών και χιονιού από τη σκεπή, προβλήματα θέρμανσης, καθώς και την παρουσία ποντικιών. Αυτές οι συνθήκες, όπως δήλωσαν, αποτέλεσαν έναν από τους λόγους που τους ανάγκασαν να φύγουν από το χωριό και να αναζητήσουν νέο τόπο διαμονής.

Η Βασιλική Εμμανουήλ υπογράμμισε επίσης την οικονομική διάσταση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν. Ανέφερε ότι η πρωτοβουλία «Νέα Ζωή στο Χωριό» ήταν δίπλα τους τον πρώτο χρόνο, καλύπτοντας το ενοίκιο. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, έπρεπε να σταθούν στα πόδια τους, παλεύοντας με το μαγαζί τους. Η μητέρα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν στηρίχθηκαν σωστά από την αρχή, τόσο με το σπίτι όσο και με το μαγαζί, προσθέτοντας ότι το bullying που πέρασε το παιδί τους ήταν «το κερασάκι στην τούρτα».

Το πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Η οικογένεια αυτή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα μετεγκατάστασης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της εκπαιδευτικού Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα π. Κωνσταντίνου Ντούσικου. Η δράση «Νέα Ζωή στο Χωριό» είχε ως βασικό στόχο τη δημογραφική και κοινωνική αναζωογόνηση του ορεινού οικισμού των Φουρνά Ευρυτανίας, μέσω της προσέλκυσης νέων κατοίκων.

Η υπόθεση της αποχώρησης της οικογένειας έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από το εγχείρημα της εγκατάστασης οικογενειών σε μικρές και ορεινές κοινότητες. Οι δύο πλευρές, δηλαδή η οικογένεια και η πρωτοβουλία, δίνουν διαφορετική εικόνα για τη στήριξη που παρασχέθηκε και για τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής της οικογένειας στο χωριό.

Η απάντηση της προέδρου Παναγιώτας Διαμαντή

Στον αντίποδα των καταγγελιών της οικογένειας, η πρόεδρος της πρωτοβουλίας «Νέα Ζωή στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, παρέθεσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα των γεγονότων. Μέσω της ίδιας τηλεοπτικής εκπομπής, αντέκρουσε τις κατηγορίες περί εγκατάλειψης, αναλύοντας τις παροχές που προσφέρθηκαν στην οικογένεια.

Η κυρία Διαμαντή ανέφερε ρητά ότι στη συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία ήταν η πρώτη που συμμετείχε, χρηματοδοτήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο η κάλυψη των στεγαστικών της εξόδων. Επίσης, δήλωσε ότι είχαν βρεθεί θέσεις εργασίας στην αρχή, καθώς και το σπίτι για την εγκατάστασή τους. Πρόσθεσε ότι υποστηρίχθηκαν και τα παιδιά με δραστηριότητες και άλλα, ενώ σχετικά με το ζήτημα του bullying, όπως είπε, αυτό είχε έρθει στην αντίληψή τους όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν και γύρισαν από τη Γερμανία.

Η αναχώρηση για τη Νάξο

Έπειτα από δύο χρόνια παραμονής στα Φουρνά Ευρυτανίας, η πολύτεκνη οικογένεια με τα έξι παιδιά αναχώρησε από το ορεινό χωριό. Ο προορισμός τους είναι η Νάξος, όπου αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειάς τους να χτίσουν ένα νέο μέλλον στην Ευρυτανία, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα ενσωμάτωσης που μπορεί να προκύψει σε τέτοια εγχειρήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis