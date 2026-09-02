Νόα Άλεν: Οδεύει στη Σικάγο Φάιρ του Λεβαντόφσκι

Ο Νόα Άλεν, ο Έλληνας αμυντικός που αγωνιζόταν στην Ίντερ Μαϊάμι, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ομάδα της Φλόριντα. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του 22χρονου οπισθοφύλακα θα είναι η Σικάγο Φάιρ. Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να γίνει συμπαίκτης με τον θρυλικό Πολωνό επιθετικό, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, συνεχίζοντας την πορεία του στο πρωτάθλημα του MLS, παρά τις αρχικές φήμες για πιθανή μετακόμιση στην Ευρώπη.

Η μετακίνηση στη Σικάγο Φάιρ

Ο Νόα Άλεν φέρεται να αποχωρεί από την Ίντερ Μαϊάμι, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν και ο Λιονέλ Μέσι, για να ενταχθεί στη Σικάγο Φάιρ. Η μεταγραφή του Έλληνα αμυντικού αποτελεί ένα από τα θέματα συζήτησης στα ξένα δημοσιεύματα που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο MLS.

Όπως όλα δείχνουν, ο Άλεν θα υπογράψει μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, επιβεβαιώνοντας την παραμονή του στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Η Σικάγο Φάιρ αποκτά έναν νεαρό οπισθοφύλακα, ο οποίος θα προσθέσει βάθος και ποιότητα στην αμυντική της γραμμή, ενώ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πλευρό ενός διεθνούς φήμης επιθετικού.

Το κόστος της μεταγραφής και το συμβόλαιο

Για την απόκτηση του Νόα Άλεν, ο σύλλογος από το Σικάγο θα δαπανήσει ένα σημαντικό ποσό. Συγκεκριμένα, η μεταγραφή του 22χρονου οπισθοφύλακα υπολογίζεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 3 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το ποσό δείχνει την εμπιστοσύνη της Σικάγο Φάιρ στις δυνατότητες του Άλεν και την πρόθεσή της να επενδύσει σε αυτόν μακροπρόθεσμα. Ο ίδιος ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, το οποίο θα τον δεσμεύει με τη νέα του ομάδα για αρκετά χρόνια, εδραιώνοντας την παρουσία του στο MLS.

Η πορεία του στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο Νόα Άλεν ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι, όπου και αναδείχθηκε. Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πραγματοποιήθηκε το 2022, σε έναν αγώνα που, συμπτωματικά, ήταν απέναντι στη Σικάγο Φάιρ, την ομάδα στην οποία οδεύει τώρα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Άλεν κατέγραψε συνολικά 132 εμφανίσεις με τη φανέλα του συλλόγου από τη Φλόριντα. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, είχε έναν απολογισμό 3 γκολ και 7 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του να συνεισφέρει και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, πέρα από τα αμυντικά του καθήκοντα.

Διεθνής παρουσία με την Εθνική Ελλάδος Κ21

Πέρα από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Νόα Άλεν έχει και διεθνή παρουσία. Από το 2025 και έπειτα, είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Κ21, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε νεαρότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος Κ21, ο 22χρονος αμυντικός έχει καταγράψει 8 συμμετοχές, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώρισή του και σε εθνικό επίπεδο. Η συνέχεια της καριέρας του στο MLS, ως συμπαίκτης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αναμένεται να του προσφέρει περαιτέρω εμπειρίες και να τον βοηθήσει στην εξέλιξή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta