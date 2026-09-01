Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης, αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές το μεσημέρι της Τρίτης (01/09/2026). Η αποφυλάκισή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Το περιστατικό αφορά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στις κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους

Ο Κώστας Τζιωρτζιώτης, επικεφαλής της βιομηχανίας Βιολάντα, βρίσκεται εκτός φυλακής από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (1/9), έπειτα από σχετική απόφαση. Η αποφυλάκισή του συνοδεύεται από την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου οριστεί και διεξαχθεί η τακτική δίκη για την υπόθεση.

Ο επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος προσωρινά, εν αναμονή της δικαστικής συνέχειας και της εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο. Η δικαιοσύνη έκρινε πως ο κατηγορούμενος μπορεί να παραμείνει ελεύθερος υπό συγκεκριμένους όρους, όπως μεταδίδεται από τοπικά ενημερωτικά μέσα.

Το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Η υπόθεση αφορά τη φονική έκρηξη που έλαβε χώρα στις 26 Ιανουαρίου, στις κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Το τραγικό περιστατικό είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, προκαλώντας θλίψη και ερωτήματα.

Το δυστύχημα συνέβη στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής, όπου οι πέντε άτυχες γυναίκες εργάζονταν. Η φονική έκρηξη στοίχισε τη ζωή τους, οδηγώντας σε εκτεταμένες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Μετά την φωτιά και την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

Όπως είχε αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Οι κατηγορίες αφορούσαν «πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη».

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο από την ΕΛΑΣ αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση. Αυτοί οι σωλήνες βρίσκονταν ένα επίπεδο κάτω από το σημείο όπου εργάζονταν οι πέντε άτυχες γυναίκες.

Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν μέρος των στοιχείων που οδήγησαν στις κατηγορίες και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, καθώς υποδεικνύουν πιθανές παραλείψεις και συνθήκες που συνέβαλαν στην πρόκληση της φονικής έκρηξης.

Η αναμονή της τακτικής δίκης

Η αποφυλάκιση του Κώστα Τζιωρτζιώτη είναι προσωρινή και οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο ακροατήριο, όπου θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες για το τραγικό δυστύχημα.

Η δικαστική συνέχεια θα καθορίσει τις ευθύνες για το περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, με την κοινή γνώμη να αναμένει τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Newsit