Η υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα στην Κυψέλη έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας (31.8.26) αποκαλύφθηκε ότι το παιδί δολοφονήθηκε άγρια με 18 μαχαιριές. Ο 43χρονος πατέρας φέρεται να προέβαλε παράλογους ισχυρισμούς στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή του για τον θάνατο του βρέφους. Η τραγική υπόθεση ήρθε στο φως χάρη στην παρατηρητικότητα και την ευαισθησία ενός διαχειριστή διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η αποκάλυψη της τραγικής υπόθεσης

Η τραγική υπόθεση με το νεκρό βρέφος αποκαλύφθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα και την ευαισθησία ενός διαχειριστή διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο διαχειριστής επισκέφθηκε το σπίτι στην Κυψέλη και διαπίστωσε αρχικά ότι ένα από τα παιδιά της οικογένειας δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα μέλη. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε την αρχή της αποκάλυψης των εφιαλτικών διαστάσεων της υπόθεσης.

Επιπλέον, ο διαχειριστής αντιλήφθηκε ότι ο 26χρονος Αφγανός χτυπούσε την έγκυο 15χρονη κόρη της οικογένειας. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στην κινητοποίηση των αρχών και στην περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό του νεκρού βρέφους μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου πατέρα

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 43χρονος στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών, το βρέφος παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια στην κατάψυξη του σπιτιού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην ταφή του παιδιού. Στην κατάθεσή του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά».

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το παιδί είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κατά τη γέννηση τούς δόθηκε άλλο παιδί, το οποίο χαρακτήρισε «σατανιασμένο», και όχι το δικό τους. Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια το άψυχο κορμάκι του τοποθετήθηκε στην κατάψυξη. Ο πατέρας υποστηρίζει επίσης ότι η οικογένεια μετέφερε το νεκρό βρέφος από διαμέρισμα σε διαμέρισμα για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή που έδωσε ο 43χρονος για τον θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής εντόπισε συνολικά 18 τραύματα από μαχαίρι στο κορμάκι του βρέφους. Αυτά τα τραύματα υποδηλώνουν μια βίαιη πράξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του πατέρα περί παθολογικών αιτιών θανάτου.

Από τα 18 τραύματα, τρία προσδιορίστηκαν ως προθανάτια, δηλαδή έγιναν πριν τον θάνατο του βρέφους, ενώ τα υπόλοιπα 15 διαπιστώθηκε ότι έγιναν μεταθανάτια. Η ακριβής ημέρα και ώρα θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια, καθώς η σορός είχε παραμείνει για άγνωστο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, γεγονός που δυσχέρανε το έργο του ιατροδικαστή.

Το φτυάρι στη βαλίτσα και οι υποψίες των αρχών

Ένα από τα ευρήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αρχές είναι το φτυάρι που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα, μαζί με τη σορό του βρέφους. Η παρουσία του φτυαριού έχει οδηγήσει τις αρχές σε εικασίες σχετικά με τις προθέσεις των εμπλεκομένων.

Οι αρχές εικάζουν ότι η εύρεση του φτυαριού δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να σκόπευαν να θάψουν το άψυχο κορμάκι του μωρού, προσπαθώντας έτσι να αποκρύψουν την τραγική αυτή υπόθεση. Το εύρημα αυτό προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην προσπάθεια διαλεύκανσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Με πληροφορίες από: Newsit