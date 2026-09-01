Η παραίτηση του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ εν μέσω τριβών στο Πεντάγωνο

Την παραίτησή του στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από μήνες έντονων τριβών με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ντρίσκολ εξέπρασε στον Αμερικανό πρόεδρο σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Στρατού. Κατηγόρησε τον Χέγκσεθ ότι υπονόμευσε σχετικές προσπάθειες, απομακρύνοντας ανώτατους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει την υλοποίησή τους.

Οι λόγοι της παραίτησης και οι εσωτερικές εντάσεις

Η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ του ιδίου και του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ήταν τεταμένες εδώ και μήνες, σύμφωνα με πηγές. Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του Τζέι Ντι Βανς, είχε εκφράσει ανησυχίες για τις απομακρύνσεις στρατηγών και την ετοιμότητα των δυνάμεων.

Στην παραίτησή του, ο Ντρίσκολ έθεσε ζητήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αμερικανικού Στρατού. Υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ εμπόδισε αυτές τις προσπάθειες, απομακρύνοντας στρατηγούς που είχαν την ευθύνη για την εφαρμογή τους.

Ανησυχίες για τον εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ο απερχόμενος υπουργός Στρατού συζήτησε με τον πρόεδρο Τραμπ «την τρέχουσα κατάσταση του Στρατού» και στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του. Οι ανησυχίες του επικεντρώθηκαν στην πορεία του εκσυγχρονισμού του Στρατού και στην αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί.

Σύμφωνα με τον Ντρίσκολ, οι ενέργειες του υπουργού Άμυνας είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα του Στρατού να προχωρήσει στον απαραίτητο μετασχηματισμό και να διατηρήσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα σε υψηλά επίπεδα.

Το ευρύτερο πλαίσιο της αποχώρησης

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος με το Ιράν διανύει τον έκτο μήνα του, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική άμεσου τερματισμού. Αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις εξελίξεις στο Πεντάγωνο.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πότε ακριβώς ο Ντρίσκολ θα εγκαταλείψει επισήμως τη θέση του. Η παραίτηση, όπως αναφέρθηκε από πηγές, ήταν το αποτέλεσμα μακροχρόνιων εντάσεων και όχι μια αιφνίδια απόφαση.

Η θετική αποτίμηση από τον Λευκό Οίκο

Παρά τις τριβές που οδήγησαν στην παραίτηση, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Ντρίσκολ με ιδιαίτερα θετικούς τόνους. Η εκπρόσωπος, Άνα Κέλι, ανέφερε ότι ο απερχόμενος υπουργός υπήρξε «εξαιρετικά αποτελεσματικός» στην προώθηση της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής ισχύος.

Η κ. Κέλι σημείωσε ότι ο Ντρίσκολ επέδειξε «εξαιρετική ηγεσία» κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Του αναγνωρίστηκε η συμβολή του στην επανένταξη της έμφασης στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη μαχητική ικανότητα, καθώς και η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η διαδοχή στη θέση του υπουργού Στρατού

Κατά κανόνα, τα καθήκοντα του υπηρεσιακού υπουργού Στρατού αναλαμβάνει ο υφυπουργός Στρατού. Τη θέση αυτή κατέχει σήμερα ο Μάικ Όμπανταλ, ο οποίος είναι απόστρατος συνταγματάρχης του Στρατού και πρώην πιλότος των ειδικών επιχειρήσεων.

Ο Μάικ Όμπανταλ αναμένεται να διαχειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις του υπουργείου μέχρι να οριστεί ο μόνιμος διάδοχος του Νταν Ντρίσκολ.

Με πληροφορίες από: Topontiki