Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς το προβληματικό παρελθόν του 43χρονου άντρα, ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, έρχεται στο φως. Ο άντρας φέρεται να ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, με προηγούμενη εμπλοκή του σε σοβαρές υποθέσεις.

Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σκιαγραφούν ένα ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ νέα στοιχεία προκύπτουν τόσο για την ταυτότητα του νεκρού βρέφους όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Το παρελθόν του 43χρονου και η προφυλάκιση

Ο 43χρονος άντρας, στο διαμέρισμα του οποίου εντοπίστηκε το κατακρεουργημένο βρέφος στην Κυψέλη, φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2020 είχε κριθεί προφυλακιστέος για μια υπόθεση που αφορούσε αρπαγή και μαστροπεία.

Θύμα αυτής της προηγούμενης υπόθεσης ήταν μια γυναίκα από τη Γερμανία. Ο εν λόγω άντρας φέρεται να είχε απαγάγει και φυλακίσει τη Γερμανίδα σε διαμέρισμα, γεγονός που είχε οδηγήσει στην προφυλάκισή του. Το ιστορικό αυτό προσθέτει νέα διάσταση στην τρέχουσα έρευνα για το νεκρό βρέφος.

Η αποκάλυψη της Γερμανίδας και οι εξετάσεις DNA

Σχετικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους, ο δικηγόρος της Γερμανίδας γυναίκας, που ήταν θύμα στην προηγούμενη υπόθεση του 43χρονου, έχει προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις. Ο δικηγόρος ανέφερε πως η πελάτης του παρήγγειλε να μεταφέρει δημόσια μια σημαντική πληροφορία.

Σύμφωνα με αυτή τη δήλωση, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης ήταν δικό της παιδί. Κατόπιν αυτής της αποκάλυψης, έχουν παραγγελθεί και αναμένονται εξετάσεις DNA, με στόχο να διαπιστωθεί εάν το βρέφος ήταν όντως παιδί της Γερμανίδας γυναίκας, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της.

Καταγγελίες για τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Παράλληλα με τις εξελίξεις για το νεκρό βρέφος και το παρελθόν του 43χρονου, νέα ερωτήματα προκαλούνται από καταγγελίες που αφορούν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Διερευνάται εάν είχαν υπάρξει στο παρελθόν παρεμβάσεις από κοινωνικές ή εισαγγελικές Αρχές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Οι καταγγελίες αυτές υποδηλώνουν ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας μπορεί να ήταν προβληματικό, κάτι που θέτει ζητήματα για την προστασία των ανηλίκων και την έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων φορέων.

Η παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο πρόεδρος του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι ο οργανισμός είχε δεχθεί καταγγελίες για τη συγκεκριμένη οικογένεια σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα, καταγγελίες είχαν φτάσει στον οργανισμό τόσο το 2020 όσο και το 2024.

Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε ότι ο οργανισμός προσπάθησε να ταυτοποιήσει τις ηλικίες και τα ονόματα των γονέων και των παιδιών, και διαπίστωσε πως πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Οι καταγγελίες αφορούσαν το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, καθώς και «πράγματα που δεν μπορούν να ειπωθούν δημόσια», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Με πληροφορίες από: Reader