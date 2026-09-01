Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αθήνα. Η μοιραία σύγκρουση δύο μοτοσικλετών συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των τριών επιβαινόντων. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Τα θύματα της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι τρεις νεκροί είναι ένας 51χρονος Έλληνας άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μία μοτοσικλέτα. Στην άλλη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ήταν 27 ετών και οδηγούσε το όχημα, ενώ η ταυτότητα της δεύτερης γυναίκας παραμένει άγνωστη.

Κανείς από τους τρεις επιβαίνοντες δεν φορούσε κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος, γεγονός που αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο θάνατός τους ήταν σχεδόν ακαριαίος, όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», όπου μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το News.gr, ενώ το Newsit αναφέρει ότι συνέβη στη μία και μισή. Η σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών ήταν πλαγιομετωπική και συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρχές να ερευνούν ποιος από τους οδηγούς παραβίασε το κόκκινο φανάρι.

Η μία μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος άνδρας, έβγαινε από την οδό Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την ώρα που εισερχόταν στην Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, συγκρούστηκε με τη δεύτερη μοτοσικλέτα. Η δεύτερη μοτοσικλέτα, με οδηγό την 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτιδα την άλλη γυναίκα, κινούνταν επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων.

Η στιγμή της σύγκρουσης και οι συνέπειες

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με διάφορα αντικείμενα από τα δύο οχήματα να εκτοξεύονται στον αέρα. Μετά την αρχική σύγκρουση, οι δύο μοτοσικλέτες με τους τρεις επιβαίνοντες προσέκρουσαν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ένας από τους επιβαίνοντες εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης, φτάνοντας μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, κάτοικοι της περιοχής και οδηγοί διερχόμενων οχημάτων έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αρκετά αυτοκίνητα σταμάτησαν. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά για τους τρεις ανθρώπους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος, η Τροχαία διενεργεί προανάκριση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη από κάποιον εκ των οδηγών, καθώς και την έλλειψη χρήσης κράνους από τους επιβαίνοντες.

Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά τους κινδύνους της ασφάλτου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit