Συνελήφθη στην Ιαπωνία υπάλληλος λυκείου για τη σφαγή χάμστερ

Οι ιαπωνικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα, υπαλλήλου σε λύκειο, ο οποίος κατηγορείται για τη σφαγή δεκάδων χάμστερ. Η σύλληψη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από μία προηγούμενη κράτηση του ίδιου ατόμου για παρόμοιες ενέργειες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να είχε τη βοήθεια δύο γυναικών συνεργών κατά την τέλεση των πράξεων του.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η πιο πρόσφατη σύλληψη του υπόπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, αφορά τις «άσκοπες δολοφονίες» περίπου 30 χάμστερ. Οι συγκεκριμένες πράξεις φέρεται να έλαβαν χώρα στα τέλη Μαρτίου και διαπράχθηκαν με τη συνέργεια μιας 20χρονης γυναίκας. Ο Χιρογιούκι Νάσου, αρχηγός της αστυνομίας του Μιγιάκο, στη βόρεια Ιαπωνία, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ο συλληφθείς είναι υπάλληλος σε λύκειο, συγκεκριμένα στο Λύκειο Αλιείας του Μιγιάκο, στη βόρεια Ιαπωνία. Η αστυνομία έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνεχίσει την έρευνα για να διαπιστώσει εάν ο άνδρας έχει διαπράξει και άλλες παρόμοιες πράξεις στο παρελθόν, πέρα από αυτές για τις οποίες έχει ήδη συλληφθεί.

Το ιστορικό των πράξεων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 36χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για τέτοιου είδους κατηγορίες. Ο ύποπτος είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Ιούλιο για μια ξεχωριστή υπόθεση, η οποία αφορούσε τη σφαγή περίπου 20 χάμστερ. Αυτή η προηγούμενη πράξη φέρεται να είχε διαπραχθεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Στην περίπτωση των δολοφονιών του Φεβρουαρίου, ο άνδρας φέρεται να είχε τη συνέργεια μιας 19χρονης γυναίκας. Η επανάληψη παρόμοιων πράξεων, με διαφορετικές συνεργούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει προκαλέσει την εντατικοποίηση των ερευνών από τις αρχές.

Οι συνεργοί και ο τόπος των εγκλημάτων

Και στις δύο περιπτώσεις, ο άνδρας φέρεται να είχε γυναίκες συνεργούς. Για τις δολοφονίες του Μαρτίου, συνελήφθη μία 20χρονη γυναίκα, ενώ για τις πράξεις του Φεβρουαρίου, μία 19χρονη. Οι δύο γυναίκες έχουν επίσης συλληφθεί από την αστυνομία, η οποία διερευνά τον ακριβή ρόλο τους στις υποθέσεις.

Οι φερόμενες πράξεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, το οποίο απευθύνεται συνήθως σε ζευγάρια. Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα στην ήδη περίπλοκη φύση των εγκλημάτων που διερευνώνται από τις ιαπωνικές αρχές.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξιχνίαση των υποθέσεων ήταν το τηλέφωνο του υπόπτου, το οποίο κατασχέθηκε από την αστυνομία. Μέσα στη συσκευή βρέθηκαν βίντεο που απεικόνιζαν τις δολοφονίες των χάμστερ, παρέχοντας αδιάσειστα στοιχεία για τις πράξεις του άνδρα.

Επιπλέον, στο τηλέφωνο εντοπίστηκαν γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ύποπτος με τη νεαρή γυναίκα, τα οποία αποκάλυπταν τον σχεδιασμό των πράξεων. Ένα από αυτά τα μηνύματα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, καθώς έγραφε: «Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;», υποδηλώνοντας την πρόθεση για διασκέδαση μέσω των αποτρόπαιων πράξεων.

Η συνέχεια των ερευνών

Μετά τις διαδοχικές συλλήψεις, η αστυνομία του Μιγιάκο έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις έρευνές της. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των πράξεων του 36χρονου υπαλλήλου λυκείου και των συνεργών του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί και άλλες παρόμοιες ενέργειες, πέραν των δύο γνωστών υποθέσεων που αφορούν τη σφαγή συνολικά περίπου 50 χάμστερ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς ένας υπάλληλος εκπαιδευτικού ιδρύματος εμπλέκεται σε τέτοιου είδους πράξεις. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν αυτά τα εγκλήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos