Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου 2026, σε σχολικό λεωφορείο που κινούνταν στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στην περιοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Το όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από τις φλόγες. Ευτυχώς, κατά τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, δεν υπήρχαν μαθητές εντός του λεωφορείου, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση αντίδραση

Η φωτιά στο σχολικό λεωφορείο ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στο ύψος του Ribas, εντός των ορίων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ξαφνικά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

Παρά την ένταση των φλογών, η αντίδραση των επιβαινόντων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού λεωφορείου κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως και με ασφάλεια από το όχημα, πριν η φωτιά επεκταθεί πλήρως. Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν μαθητές εντός του λεωφορείου τη συγκεκριμένη στιγμή απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες και τραυματισμούς.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς στο σχολικό λεωφορείο στη Βάρη, επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες υποστηρίχθηκαν από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έφτασαν άμεσα στην περιοχή του συμβάντος.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο μετά από προσπάθειες. Η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστών ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς, αν και η έκταση της ζημιάς στο όχημα ήταν ήδη μεγάλη.

Ολοκληρωτική καταστροφή του σχολικού λεωφορείου

Παρά την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το σχολικό λεωφορείο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Οι φλόγες τύλιξαν το όχημα, μετατρέποντάς το σε άμορφη μάζα σιδερικών. Η εικόνα του κατεστραμμένου λεωφορείου μαρτυρά την ένταση της πυρκαγιάς και την ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκε.

Η καταστροφή του οχήματος ήταν πλήρης, καθιστώντας το μη λειτουργικό. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η ασφαλής απομάκρυνση του οδηγού και του συνοδηγού, καθώς και η απουσία μαθητών, αποτελούν το θετικότερο στοιχείο του περιστατικού.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την εξέταση όλων των δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ανάφλεξη του σχολικού λεωφορείου.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα πιθανά σενάρια και θα συλλέξουν στοιχεία από το σημείο του συμβάντος. Η έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου είναι σε εξέλιξη, με στόχο να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ολοκληρωτική καταστροφή του οχήματος από τη φωτιά στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit