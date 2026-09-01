Το νέο σύστημα Traffic Commander και η ομάδα ΚΟΜΒΟΣ στους δρόμους της Αθήνας

Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο επιχειρησιακό σύστημα Traffic Commander της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αθήνα. Παράλληλα, ξεκινά τη δράση της και η ειδική επιχειρησιακή ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., με την πλήρη ονομασία «Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης», η οποία θα ριχτεί στη μάχη για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο

Το Traffic Commander αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο «όπλο» στην καθημερινή μάχη με την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Πρόκειται για ένα μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας που συνδυάζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, κάμερες, drones, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την άμεση παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους.

Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι ο εντοπισμός ενός προβλήματος πριν αυτό εξελιχθεί σε κυκλοφοριακό χάος. Με αυτόν τον τρόπο, η Τροχαία θα μπορεί να φτάνει στο σημείο του συμβάντος όσο το δυνατόν γρηγορότερα, συμβάλλοντας στην άμεση αντιμετώπιση και εκτόνωση της κατάστασης.

Η πιλοτική λειτουργία και η μεγάλη πρόκληση

Το σύστημα Traffic Commander είχε ήδη τεθεί σε πιλοτική λειτουργία κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Ωστόσο, η πραγματική του δοκιμασία αναμένεται να έρθει στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν τα σχολεία θα ανοίξουν και η Αθήνα θα επιστρέψει στους κανονικούς, πιο εντατικούς ρυθμούς της. Τότε θα φανεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα του νέου επιχειρησιακού μοντέλου στην προσπάθεια περιορισμού, έστω και εν μέρει, της καθημερινής ταλαιπωρίας που υφίστανται εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί.

Η πρόκληση είναι τεράστια, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Μόνο στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε ένα οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, όταν η κυκλοφορία επανέλθει στα επίπεδα της πλήρους καθημερινής λειτουργίας της πόλης, το νέο σύστημα ενδέχεται να χρειάζεται να διαχειρίζεται έως και 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα ημερησίως.

Η «καρδιά» του συστήματος στη ΓΑΔΑ

Η «καρδιά» του νέου συστήματος βρίσκεται στον πλήρως εκσυγχρονισμένο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Σε αυτόν τον χώρο θα συγκεντρώνονται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας και πλήρους εικόνας της κατάστασης στους δρόμους της Αττικής.

Μεταξύ των δεδομένων που θα αξιοποιούνται περιλαμβάνονται οι εικόνες από 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία ατυχήματα και άλλα έκτακτα περιστατικά, στοιχεία για έργα στο οδικό δίκτυο, καιρικές συνθήκες, πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επιχειρησιακές αναφορές από τους αστυνομικούς που βρίσκονται στους δρόμους.

Άμεση απόκριση και διαχείριση

Ο απώτερος στόχος είναι το επιχειρησιακό κέντρο να διαθέτει σε πραγματικό χρόνο μια συνεχώς ενημερωμένη εικόνα της κυκλοφορίας. Αυτό θα επιτρέψει την άμεση λήψη αποφάσεων σχετικά με το πού πρέπει να σταλούν οι διαθέσιμες δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα κυκλοφοριακά προβλήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των οχημάτων.

Με πληροφορίες από: topgeargreece.gr