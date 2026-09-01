Συλλαλητήριο στη Σάμο για την υποστελέχωση του νοσοκομείου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου χαιρετίζει τη μαζική στήριξη των κατοίκων του νησιού στον αγώνα για την πλήρη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Εκατοντάδες πολίτες προσήλθαν την περασμένη Παρασκευή για να υπογράψουν υπέρ της ενίσχυσης του θεραπευτηρίου, ενώ χιλιάδες έχουν ήδη συμμετάσχει σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών. Παράλληλα, ο σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε παλλαϊκό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στην πλατεία Πυθαγόρα.

Η κινητοποίηση των κατοίκων της Σάμου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου εξέφρασε τη θερμή του υποδοχή και ικανοποίηση για την ανταπόκριση των πολιτών, οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τις διεκδικήσεις για την ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών έχει βρει μεγάλη απήχηση, τόσο με φυσική παρουσία σε κεντρικά σημεία του νησιού όσο και μέσω διαδικτύου, αναδεικνύοντας την κοινή βούληση για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες κάτοικοι του νησιού προσήλθαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής για να υπογράψουν υπέρ της ενίσχυσης του θεραπευτηρίου. Παράλληλα, χιλιάδες άλλοι πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Σάμου, επιβεβαιώνοντας το ευρύ φάσμα της υποστήριξης.

Κάλεσμα για παλλαϊκό συλλαλητήριο

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων, ο Σύλλογος Εργαζομένων απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:00 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Πυθαγόρα της Σάμου, αναμένοντας μεγάλη προσέλευση πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, θα υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα για όσους το επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία υπογράφοντας. Το σύνθημα που συνοδεύει τον αγώνα και εκφράζει το κεντρικό μήνυμα των διεκδικήσεων είναι «Δεν κάνουμε πίσω. Η Υγεία είναι δικαίωμα», υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες.

Οι βασικές διεκδικήσεις των εργαζομένων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος βρίσκονται οι συνεχείς προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού, τις οποίες οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ως «αποσπασματική λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης». Αυτές οι μετακινήσεις, όπως επισημαίνουν, δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του ζητήματος και δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για μόνιμη και ουσιαστική ενίσχυση των δομών Υγείας του νησιού. Η απαίτηση αυτή αφορά την κάλυψη των κενών με σταθερό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Σάμου.

Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες

Η κατάσταση στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Το νοσηλευτικό ίδρυμα διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο έναν καρδιολόγο, έναν εντατικολόγο και έναν ακτινοδιαγνώστη, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών και στην ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων.

Επιπλέον, οι ελλείψεις επεκτείνονται και σε άλλους κρίσιμους τομείς, καθώς το νοσοκομείο στελεχώνεται από έναν μόνο παιδίατρο, έναν ουρολόγο, έναν νευρολόγο, έναν γαστρεντερολόγο και έναν πνευμονολόγο. Αυτή η υποστελέχωση καθιστά επιτακτική την άμεση και πλήρη κάλυψη των κενών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για το σύνολο του πληθυσμού της Σάμου.

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται

Ο Σύλλογος Εργαζομένων συνεχίζει αδιάκοπα τη συλλογή υπογραφών σε κεντρικά σημεία του νησιού, καλώντας όλους τους κατοίκους που επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία να συμμετάσχουν ενεργά. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στη διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση του Νοσοκομείου Σάμου, ενός ιδρύματος ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki