Ιός του Δυτικού Νείλου: Εξάπλωση σε νέους δήμους και έξαρση κρουσμάτων

Ραγδαία είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου σε δεκάδες δήμους της χώρας, με τον ΕΟΔΥ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Η γεωγραφική επέκταση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς τα μολυσμένα κουνούπια προκαλούν νέες εστίες μετάδοσης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την εξέλιξη της νόσου.

Επέκταση σε νέους δήμους

Ο ΕΟΔΥ προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας επικαιροποιημένης λίστας, η οποία αποτυπώνει τους δήμους όπου έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά της λοίμωξης, αλλά και όσους βρίσκονται σε καθεστώς επιφυλακής. Ειδικότερα, στο διάστημα μεταξύ της προηγούμενης αναφοράς στις 26 Αυγούστου και της 31ης Αυγούστου 2026, το επιδημιολογικό δελτίο εμπλουτίστηκε με 12 επιπλέον δήμους.

Στις νέες αυτές περιοχές εντοπίστηκαν, ή εκτιμάται πως θα αναφερθούν άμεσα, ασθενείς που νοσούν κυρίως από τη σοβαρή μορφή που προκαλεί ο ιός. Οι δήμοι αυτοί συγκαταλέγονται πλέον στις περιοχές όπου τεκμηριώθηκε η έκθεση ανθρώπων στον επικίνδυνο ιό.

Περιοχές υψηλού κινδύνου και εξαιρέσεις

Παράλληλα, καταγράφονται ακόμη 11 περιοχές με αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν μολύνσεις στο άμεσο μέλλον. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η γειτνίαση με ήδη επιβαρυμένους δήμους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, το βεβαρημένο ιστορικό τους σε επιδημίες ή η τεκμηριωμένη κυκλοφορία του ιού σε ζώα και έντομα της περιοχής.

Αξίζει να διευκρινιστεί πως στον αριθμό της υπόλοιπης χώρας δεν συνυπολογίζονται οι δήμοι της Θάσου και των Κορινθίων. Ο λόγος είναι ότι το ιστορικό μετακίνησης των συγκεκριμένων ασθενών υπήρξε σύνθετο, γεγονός που εμποδίζει τους επιστήμονες να εξακριβώσουν τον ακριβή δήμο όπου συντελέστηκε η μόλυνση.

Επιδημιολογική εικόνα και μέτρα

Ο Οργανισμός διαχωρίζει τις «επηρεαζόμενες περιοχές», δηλαδή όσες έχουν έστω και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, από τις «περιοχές υψηλού κινδύνου». Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται προκειμένου να εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, πρωτίστως για την αποτροπή μετάδοσης μέσω των μεταγγίσεων αίματος.

Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, έως και τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας (26.08.2026), ανέβαζαν τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων στα 232. Επιπλέον, 19 ασθενείς ηλικίας από 66 έως 91 ετών κατέληξαν λόγω της νόσου. Για την ακριβή επιδημιολογική αποτύπωση, αναμένεται σύντομα η νεότερη έκθεση του ΕΟΔΥ.

Όλα τα καταγεγραμμένα περιστατικά αφορούν εγχώριες μολύνσεις, συνεπώς η μετάδοση έγινε εντός Ελλάδος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι κατά κανόνα σοβαρές, με τους ασθενείς να εμφανίζουν νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα. Είναι ενδεικτικό πως για κάθε περιστατικό σοβαρής νόσησης, υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν επιπλέον 140 μολύνσεις που παραμένουν ασυμπτωματικές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr