Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Χανιά: Επί ποδός η Πυροσβεστική

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η εκδήλωση της πυρκαγιάς προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην πυρκαγιά, σε μια ημέρα που η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο.

Άμεση κινητοποίηση και επιχειρησιακή απάντηση

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου στις 12:00, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς των Χανίων, στην Κρήτη, γεγονός που οδήγησε σε νέο συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες. Αυτοί υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, η οποία ειδικεύεται σε δύσβατες περιοχές. Επιπλέον, πέντε πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί για την παροχή νερού και τον περιορισμό του μετώπου της πυρκαγιάς.

Συνδρομή από τον δήμο και παρακολούθηση από αέρος

Πέρα από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες από τον Δήμο Χανίων. Η συνεργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση του έργου των πυροσβεστών και την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού, δεδομένης της φύσης της βλάστησης και των συνθηκών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Αυτή η εικόνα παρέχεται μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προσφέροντας στους υπεύθυνους του κέντρου επιχειρήσεων μια ολοκληρωμένη και ζωντανή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς, κάτι που είναι κρίσιμο για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων στο έδαφος.

Διερεύνηση των αιτιών από ειδικό κλιμάκιο

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει να συλλέξει στοιχεία και να εξετάσει όλες τις πιθανές εκδοχές, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Μουζουράς.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι ένα κρίσιμο στάδιο, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό από τις αρχές.

Η περιοχή σε κατάσταση υψηλού κινδύνου

Σημειώνεται ότι η ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, δηλαδή η Τρίτη, είχε χαρακτηριστεί ως ημέρα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Η συγκεκριμένη περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 3 του δείκτη επικινδυνότητας, κάτι που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα για την εμφάνιση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Αυτός ο υψηλός κίνδυνος, σε συνδυασμό με την εκδήλωση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, καθιστά την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ακόμα πιο επιτακτική. Η ετοιμότητα των αρχών ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του νέου συναγερμού που σήμανε στα Χανιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Enikos