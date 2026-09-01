Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και οφθαλμικές παθήσεις: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία των ματιών και την όραση, καθώς οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που τα προκαλούν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στις οφθαλμικές δομές. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, προκαλώντας μια σειρά από προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ΣΜΝ, γεγονός που καθιστά το ζήτημα ακόμα πιο επίκαιρο.

Πώς επηρεάζονται τα μάτια

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων μπορούν να επηρεάσουν διάφορες οφθαλμικές δομές. Συγκεκριμένα, μπορεί να προσβληθεί η οφθαλμική επιφάνεια, ο κερατοειδής χιτώνας, αλλά και βαθύτερες δομές των ματιών. Η διασπορά των μικροοργανισμών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, με άμεση επαφή με σωματικά υγρά ή μέσω αυτοενοφθαλμισμού.

Ο αυτοενοφθαλμισμός περιγράφεται ως η μεταφορά του παθογόνου από ένα μολυσμένο σημείο του σώματος σε έναν υγιή ιστό από τον ίδιο τον πάσχοντα, για παράδειγμα, εάν δεν έχουν πλυθεί τα χέρια. Ο δρ. Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, καθώς και Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, εξηγεί ότι «τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή στα μάτια, απώλεια της όρασης και βλάβες στους ιστούς».

Ανησυχητικά συμπτώματα και κίνδυνος μακροχρόνιας βλάβης

Τα πιθανά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στα μάτια λόγω των ΣΜΝ είναι ποικίλα και χρήζουν προσοχής. Αυτά περιλαμβάνουν κόκκινα ή επώδυνα μάτια, την εμφάνιση εκκρίματος, αυξημένη ευαισθησία στο φως, καθώς και αυξημένη παραγωγή δακρύων, γνωστή ως δακρύρροια. Επιπλέον, οι πάσχοντες μπορεί να βιώσουν θόλωμα της όρασης ή να παρατηρήσουν μυωψίες, κοινώς γνωστά ως «μυγάκια».

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος μακροχρόνιας βλάβης στην όραση, εάν η λοίμωξη δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με τον σωστό τρόπο. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή σοβαρών και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στην οφθαλμική υγεία.

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Το πρόβλημα των οφθαλμικών εκδηλώσεων λόγω ΣΜΝ καθίσταται ολοένα και συχνότερο, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων γενικότερα. Αυτή η τάση αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας για τους ειδικούς της υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο ΕΟΔΥ, κατά το διάστημα 2022-2023, καταγράφηκε αύξηση στα κρούσματα γονόρροιας και πρώιμης σύφιλης. Ειδικότερα, η γονόρροια παρουσίασε αύξηση της τάξης του 26,24%, ενώ η πρώιμη σύφιλη σημείωσε αύξηση 5,68% την ίδια περίοδο. Αντίστοιχα, τα δηλωθέντα κρούσματα χλαμυδιακής λοίμωξης παρουσίασαν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 47,69% για την περίοδο 2022-2023.

Αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για το 2023

Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2023, ο ΕΟΔΥ κατέγραψε στην Ελλάδα 8,73 νέες διαγνώσεις σύφιλης ανά 100.000 πληθυσμού. Όσον αφορά τη γονόρροια, οι νέες διαγνώσεις ανήλθαν σε 4,36 ανά 100.000 πληθυσμού. Για τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, καταγράφηκαν 0,91 διαγνώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια διαφοροποίηση ως προς το φύλο των προσβεβλημένων ατόμων. Η σύφιλη και η γονόρροια προσβάλλουν κατά κανόνα τους άνδρες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 92% των συνολικών κρουσμάτων αυτών των νοσημάτων. Αντίθετα, οι χλαμυδιακές λοιμώξεις αφορούν κυρίως τις γυναίκες, στις οποίες αντιστοιχεί το 76% των κρουσμάτων.

Όλα αυτά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως και πολλά άλλα, είναι δυνατόν να έχουν οφθαλμικές εκδηλώσεις, καθιστώντας την ενημέρωση και την προσοχή απαραίτητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki