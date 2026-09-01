Μετά από δύο χρόνια προσπάθειας να ριζώσει στη Φουρνά Ευρυτανίας, η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, με τα έξι παιδιά της, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το χωριό. Η οικογένεια είχε γίνει σύμβολο της προσπάθειας αναζωογόνησης του τόπου, ανταποκρινόμενη σε ένα κάλεσμα για την ενίσχυση του πληθυσμού. Η απόφαση αυτή κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους, όπως γνωστοποίησε η μητέρα μέσω μιας προσωπικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία για την αναζωογόνηση του χωριού

Η Φουρνά Ευρυτανίας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια το πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της ερήμωσης, γεγονός που οδήγησε σε μια πρωτοβουλία για την προσέλκυση νέων οικογενειών. Το κάλεσμα αυτό είχε ξεκινήσει από τη δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή, και τον τοπικό ιερέα.

Σκοπός της προσπάθειας ήταν να προσελκύσουν οικογένειες που θα επέλεγαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική κοινωνία. Η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε σε αυτό το ανοιχτό κάλεσμα, κάνοντας το μεγάλο βήμα να εγκατασταθεί στον οικισμό της Ευρυτανίας.

Επαγγελματική δράση και καθημερινές προκλήσεις

Ο Στέφανος και η Βάσω δεν περιορίστηκαν μόνο στην εγκατάσταση της οικογένειάς τους στη Φουρνά, αλλά επιχείρησαν να δημιουργήσουν και μια νέα επαγγελματική ζωή. Προχώρησαν στο άνοιγμα του δικού τους καταστήματος, το οποίο ονόμασαν «Λίγο απ’ όλα».

Για δύο ολόκληρα χρόνια, το ζευγάρι εργάστηκε και προσπάθησε να στηρίξει την επιλογή του, με την οικογένεια να γίνεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσπάθειας αναζωογόνησης του χωριού. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν αρχικά ονειρευτεί, οδηγώντας τελικά στην απόφαση της αποχώρησης.

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας

Η μητέρα της οικογένειας, Βάσω, θέλησε να αποχαιρετήσει τη Φουρνά και τους ανθρώπους της μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Facebook. Στο μήνυμά της, έκανε έναν συγκινητικό απολογισμό της διετούς παρουσίας τους στο χωριό, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και για τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους.

Με τον τρόπο αυτό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και έκανε έναν ειλικρινή απολογισμό για τα όσα έζησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Η ανάρτηση αυτή γνωστοποίησε την απόφαση της οικογένειας να κλείσει αυτόν τον κύκλο και να ετοιμαστεί για μια νέα αρχή μακριά από τον οικισμό της Ευρυτανίας.

Ο απολογισμός και οι θερμές ευχαριστίες

Στο μήνυμά της, η μητέρα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος που για εμάς ήταν από τους πιο δύσκολους, αλλά και από τους πιο σημαντικούς της ζωής μας. Πριν από δύο χρόνια πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Αφήσαμε πίσω μας τη ζωή που γνωρίζαμε και ήρθαμε στη Φουρνά με πίστη, όνειρα και την ελπίδα ότι μπορούμε κι εμείς, με τον δικό μας τρόπο, να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο.»

Συνεχίζοντας, περιέγραψε την αφοσίωσή τους στην προσπάθεια: «Δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, κουραστήκαμε, βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας μικρό μαγαζί, το «Λίγο απ’ όλα». Το αγαπήσαμε σαν να ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί μέσα του βάλαμε πολύ περισσότερα από χρήματα και δουλειά. Βάλαμε ψυχή, χρόνο, όνειρα και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ριζώσουμε εδώ.»

Η Βάσω εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τους κατοίκους: «Και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια γνωρίσαμε ανθρώπους που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ στους ανθρώπους της Φουρνάς που στάθηκαν δίπλα μας. Σε εκείνους που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, που μας έδωσαν μια καλημέρα, έναν καλό λόγο, μια αγκαλιά, μια βοήθεια, ένα χαμόγελο. Σε όλους εκείνους που μας έκαναν, έστω και για λίγο, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.»

Το τέλος ενός ονείρου και η νέα αρχή

Το μήνυμα της μητέρας ολοκληρώθηκε με μια νότα μελαγχολίας για τις προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν. «Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού», ανέφερε.

Η οικογένεια, έχοντας προσπαθήσει πραγματικά και έχοντας δώσει ό,τι μπορούσε, αποφάσισε να αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο της ζωής της στη Φουρνά Ευρυτανίας, αναζητώντας μια νέα αρχή μακριά από τον οικισμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta