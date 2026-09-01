Ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το βρέφος, ηλικίας 8 έως 9 μηνών, φέρει περισσότερα από δέκα τραύματα στην πλάτη, σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από αρμόδιες πηγές ως η πιο άγρια βρεφοκτονία που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στην ταυτοποίηση του δράστη και των γονέων.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σοκαριστική εικόνα. Το παιδί έφερε πάνω από δέκα χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη, τα οποία αποδίδονται στο ίδιο άτομο και στο ίδιο μαχαίρι. Αρμόδια πηγή ανέφερε ότι ο δράστης μαχαίρωσε το μωρό με τέτοια μανία και τόσες πολλές φορές που ήταν αδύνατο να εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός των μαχαιριών.

Ο έμπειρος ιατροδικαστής εντόπισε όλες τις μαχαιριές στην πλάτη, ενώ δεν αποκλείεται αυτές να έγιναν ενώ το παιδί κοιμόταν μπρούμυτα. Το θύμα είναι αγόρι, ηλικίας εννέα μηνών, και εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε πριν από δύο χρόνια. Ωστόσο, ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια, καθώς το σώμα του βρέφους βρισκόταν σε κατάσταση κατάψυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, δυσχεραίνοντας την αξιοποίηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων.

Οι καταθέσεις του 43χρονου και οι ισχυρισμοί του

Χθες, κατέθεσε στις αρχές ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας του παιδιού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το μωρό πέθανε πριν από δύο χρόνια. Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε, το παιδί είχε γεννηθεί κανονικά σε μαιευτήριο της Αθήνας.

Ωστόσο, ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι όταν πήγε να παραλάβει το παιδί, του δόθηκε άλλο βρέφος από τους… Illuminati. Κατά την εκδοχή του, το παιδί που βρισκόταν μαζί του πέθανε από παθολογικά αίτια. Φοβούμενος τις συνέπειες και κυρίως το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν από τις αρχές τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του, απέκρυψε τον θάνατο και τοποθέτησε το νεκρό βρέφος σε κατάψυξη, όπου παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια.

Οι βασικοί ύποπτοι και οι κατηγορίες

Οι βασικοί ύποπτοι στην υπόθεση είναι ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται από την ΕΛ.ΑΣ. για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο μισθωμένο διαμέρισμα της Κυψέλης, καθώς και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Η κράτησή τους θα διαρκέσει μέχρι να απολογηθούν.

Την ίδια ώρα, σχηματίζεται δικογραφία από την Ασφάλεια για ανθρωποκτονία, χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της ημέρας το ζευγάρι θα δώσει νέα κατάθεση στην Ασφάλεια, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία.

Ο ρόλος του DNA και οι καταθέσεις των ανηλίκων

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα διαδραματίσουν οι νέες καταθέσεις που θα δοθούν. Εάν ο ένας από τους δύο υπόπτους αποφασίσει να μιλήσει, υπό το βάρος κακουργηματικών διώξεων, ενδεχομένως τα πράγματα να αλλάξουν και να κριθεί με τον τρόπο αυτό η προσωποποίηση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, αναμένονται οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των γονέων του νεκρού βρέφους, καθώς και των ανηλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των εξετάσεων, οι αρχές διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του 43χρονου περί πατρότητας. Επίσης, σημαντικές θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών σε παιδοψυχολόγο, οι οποίες αναμένονται να προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Εντός των επόμενων δύο ημερών, το σχετικό υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, η οποία πιθανότατα θα εκδώσει ένταλμα ή εντάλματα σύλληψης για την ανθρωποκτονία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis