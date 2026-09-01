Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Κλειστό το μονοπάτι για τη Μονή Στομίου

Μία μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας Ιωαννίνων, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα της Δευτέρας. Η φωτιά, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, καίει σε δύσβατη ορεινή περιοχή και κινείται προς τη χαράδρα του Αώου. Λόγω των συνθηκών, η Αστυνομία προχώρησε προληπτικά στο κλείσιμο του μονοπατιού που οδηγεί στη Μονή Στομίου, για την ασφάλεια των πολιτών.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, στα Ιωάννινα, εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία της φωτιάς αποδίδεται πιθανότατα σε πτώση κεραυνού, γεγονός που υποδηλώνει την ξαφνική και απρόβλεπτη έναρξή της.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς εξακολουθεί να καίει σε δύσβατη ορεινή περιοχή, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο. Η φωτιά έχει αναπτύξει πορεία προς τη χαράδρα του Αώου, μία περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος αλλά και γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και δυσκολίες πρόσβασης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, στην περιοχή επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Οι εναέριες δυνάμες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, ειδικά σε σημεία όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι αδύνατη.

Παράλληλα, ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκονται στην περιοχή, προσπαθώντας να προσεγγίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, το δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στο έργο τους.

Ασφάλεια οικισμών και προληπτικά μέτρα

Προς το παρόν, δεν απειλούνται οικισμοί από την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της φωτιάς, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Η προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.

Παρόλα αυτά, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Η Αστυνομία προχώρησε στο κλείσιμο του μονοπατιού που οδηγεί στη Μονή Στομίου. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν κινδύνων για τους πεζοπόρους ή επισκέπτες της περιοχής, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί.

Λόγοι και διάρκεια της απαγόρευσης πρόσβασης

Η απαγόρευση πρόσβασης στο μονοπάτι προς τη Μονή Στομίου επιβλήθηκε λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει τη χαράδρα του Αώου. Οι καπνοί, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του μετώπου, δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για όσους κινούνται στην περιοχή, μειώνοντας την ορατότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Η απαγόρευση πρόσβασης έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με άμεση απειλή για τη Μονή Στομίου. Θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου οι αρμόδιες αρχές εκτιμήσουν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους επισκέπτες και ότι οι συνθήκες στην περιοχή έχουν ομαλοποιηθεί πλήρως, επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki