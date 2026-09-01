Θανατηφόρο δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 24χρονου εργαζομένου. Η αιτία ήταν μια ξαφνική αστοχία σε σωλήνα ανεφοδιασμού, η οποία αποκολλήθηκε και χτύπησε τον νεαρό άνδρα στο κεφάλι. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ η οικογένειά του ζητά πλέον αποζημίωση.

Το τραγικό περιστατικό

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας. Ο 24χρονος εργαζόμενος, ονόματι Τουσάρ Καμρί, βρισκόταν κοντά σε άλλα άτομα τη στιγμή που εκτυλίχθηκε το δυστύχημα. Ξαφνικά, η σωλήνα ανεφοδιασμού, η οποία χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό οχημάτων, έσπασε απότομα.

Η αποκόλληση της σωλήνας είχε ως συνέπεια το ακροφύσιο να εκτοξευθεί με μεγάλη ορμή. Το ακροφύσιο χτύπησε τον Τουσάρ Καμρί στο κεφάλι, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το γεγονός καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του πρατηρίου, η οποία αποτύπωσε τη στιγμή της αστοχίας και τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα.

Ο άτυχος εργαζόμενος και ο τραυματισμός του

Ο Τουσάρ Καμρί, ηλικίας 24 ετών, εργαζόταν στο πρατήριο καυσίμων όταν συνέβη το μοιραίο. Μετά το χτύπημα από το ακροφύσιο της σωλήνας ανεφοδιασμού, ο νεαρός εργαζόμενος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Η κατάστασή του κρίθηκε άμεσα κρίσιμη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον σώσουν, ο 24χρονος Τουσάρ Καμρί δεν κατάφερε να επιζήσει από τα τραύματά του. Η ξαφνική αστοχία της σωλήνας ανεφοδιασμού κόστισε τη ζωή στον νεαρό άνδρα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το αίτημα της οικογένειας για αποζημίωση

Μετά το τραγικό συμβάν, η οικογένεια του άτυχου Τουσάρ Καμρί έχει εκφράσει την πρόθεσή της να ζητήσει αποζημίωση. Οι οικείοι του 24χρονου υποστηρίζουν ότι ο νεαρός ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος που απασχολούνταν στο συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων. Αυτή η δήλωση της οικογένειας προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην τραγωδία, καθώς η απώλεια του Τουσάρ Καμρί αποτελεί βαρύ πλήγμα για τους δικούς του ανθρώπους.

Το αίτημα για αποζημίωση έρχεται ως συνέπεια της απώλειας του μοναδικού εργαζομένου, όπως δηλώνεται, και αναδεικνύει την ανάγκη για υποστήριξη της οικογένειας μετά το δυστύχημα. Η νομική διαδικασία για την διεκδίκηση αποζημίωσης αναμένεται να ξεκινήσει, καθώς η οικογένεια αναζητά δικαίωση για τον θάνατο του μέλους της.

Διερεύνηση των συνθηκών

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η αστοχία της σωλήνας ανεφοδιασμού. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση και το σπάσιμο της σωλήνας, καθώς και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας στο πρατήριο καυσίμων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και γιατί η σωλήνα παρουσίασε αυτή την ξαφνική βλάβη.

Η εξέταση του βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, καθώς και η συλλογή μαρτυριών από τα άτομα που βρίσκονταν κοντά στον Τουσάρ Καμρί τη στιγμή του δυστυχήματος, αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η διερεύνηση είναι κρίσιμη για να προσδιοριστούν οι ευθύνες και να ληφθούν τυχόν μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων τραγικών περιστατικών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta