Η «Λυκόφως» παρουσιάζει οκτώ κορυφαίες θεατρικές παραγωγές για τη σεζόν 2026-2027

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» ανακοίνωσε την έναρξη της προπώλησης για οκτώ κορυφαίες θεατρικές παραγωγές που θα παρουσιαστούν τη σεζόν 2026-2027. Με το σύνθημα «Όλο το Θέατρο εδώ», ο οργανισμός γιορτάζει φέτος 22 χρόνια ισχυρής παρουσίας στον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε ιστορικούς και εναλλακτικούς χώρους της Αθήνας. Οι παραστάσεις φέρουν τη σφραγίδα σπουδαίων δημιουργών και ερμηνευτών, προσφέροντας θεάματα με ποιότητα και σεβασμό στο κοινό.

Η πορεία του οργανισμού «Λυκόφως»

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» και ο ιδρυτής του, Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, υποστηρίζουν σταθερά και με τόλμη τις παραστατικές τέχνες για περισσότερα από 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, ο οργανισμός έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη του θεατρόφιλου κοινού.

Έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 300 θεατρικές παραστάσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η δράση του χαρακτηρίζεται από το επίτευγμα του συνδυασμού εμπορικής επιτυχίας και υψηλού καλλιτεχνικού αποτελέσματος.

Το πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027

Για τη σεζόν 2026-2027, η «Λυκόφως» προσφέρει για άλλη μια χρονιά θεάματα με ποιότητα και σεβασμό στο θεατή. Ο προγραμματισμός της εδραιώνει τη δράση της, καθώς χαρακτηρίζεται από τολμηρά εγχειρήματα και τη συμμετοχή εξαιρετικών πρωταγωνιστών και σπουδαίων συντελεστών.

Το ρεπερτόριο είναι ευρύ και απευθύνεται σε όλα τα γούστα, περιλαμβάνοντας κλασικά έργα, σύγχρονες ηθογραφίες, νεοελληνικά κείμενα, ιστορικό, πολιτικό και αντιπολεμικό θέατρο. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί θεάματα ειδικά σχεδιασμένα για όλη την οικογένεια.

Μεγάλες παραγωγές στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη

Στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη, έρχεται στις 13 Νοεμβρίου ο πολυαναμενόμενος «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ. Η σκηνοθεσία ανήκει στην Κατερίνα Ευαγγελάτου, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Στο ίδιο θέατρο, και σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με τον «Μακμπέθ», θα παρουσιαστεί ο μονόλογος «Σαπφώ». Πρόκειται για το ανέκδοτο κύκνειο άσμα του Αλέξη Σταμάτη, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, με την Κόρα Καρβούνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η πρεμιέρα της «Σαπφώς» έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Νέες προτάσεις στο θέατρο της οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής θα φιλοξενήσει το πολυβραβευμένο έργο «Γίγαντας», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Σκεύας, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο Άρης Λεμπεσόπουλος.

Σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με τον «Γίγαντα», θα παρουσιαστεί η ανατρεπτική και διεθνώς βραβευμένη θεατρική διασκευή της Ιλιάδας του Ομήρου. Τη διασκευή έχουν επιμεληθεί η Lisa Peterson και ο Dennis O’Hare, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιου. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη θα ενσαρκώσει όλους τους ήρωες του ομηρικού έπους, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου.

Παραστάσεις σε ΠΛΥΦΑ και Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ, ο εμβληματικός «Φονιάς» του Μήτσου Ευθυμιάδη θα πάρει σάρκα και οστά από τις 13 Νοεμβρίου. Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει ο Δημήτρης Μπίτος, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν ο Τάσο Σωτηράκης και η Νικολέττα Κοτσαηλίδου.

Παράλληλα, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, από την 1η Οκτωβρίου, έρχεται η παράσταση «Γκόλφω». Το έργο αυτό ξεχώρισε στο πολυσυζητημένο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών «Άδειος Χώρος – 2025», το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η παιδική σκηνή της «Λυκόφως»

Η «Λυκόφως» συνεχίζει την ισχυρή της παράδοση και στην ελληνική παιδική σκηνή, προσφέροντας δύο παραγωγές υψηλών προδιαγραφών για όλη την οικογένεια. Οι παραστάσεις αυτές θα φιλοξενηθούν σε ιστορικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, στο Θέατρο Πορεία, θα παρουσιαστεί η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκης Ζέη, «Η Μωβ Ομπρέλα». Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει η Δήμητρα Λαρεντζάκη, υποσχόμενη ένα θέαμα που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους θεατές.

Με πληροφορίες από: Topontiki