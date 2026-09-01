Νέες, ανατριχιαστικές διαστάσεις λαμβάνει το μακάβριο θρίλερ που εκτυλίσσεται με επίκεντρο ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός βρέφους κρυμμένη σε βαλίτσα. Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό, περιπλέκεται περαιτέρω μετά τα νεότερα ιατρικά και αστυνομικά ευρήματα, τα οποία φέρνουν στο φως σοβαρά στοιχεία για την 15χρονη έγκυο και τις συνθήκες διαβίωσης των εμπλεκομένων.

Η μακάβρια ανακάλυψη και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Το άψυχο κορμάκι του βρέφους, το οποίο ήταν αγοράκι, βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο που ήταν τοποθετημένο σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος ήταν μεταξύ επτά και εννέα μηνών. Το ιατροδικαστικό πόρισμα προκαλεί ανατριχίλα, καθώς διαπιστώθηκε πως έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ειδικότερα, το βρέφος έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τρία ήταν προθανάτια και δεκαπέντε μεταθανάτια. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άψυχο κορμάκι έφερε συνολικά 20 μαχαιριές, οι οποίες είχαν γίνει με ένα μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα τραύματα ήταν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με μία μαχαιριά να έχει φτάσει μέχρι τον θώρακα του μωρού. Η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν, καθώς η σορός είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη, με τις αρχές να ερευνούν το χρονικό διάστημα που παρέμενε παγωμένη και μεταφερόταν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Τα ευρήματα αυτά οδηγούν στον σχηματισμό δικογραφίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η 15χρονη έγκυος και ο εθισμός στα ναρκωτικά

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και μια 15χρονη κόρη, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς του ζευγαριού, είναι αδερφή του άτυχου μωρού. Το νεαρό κορίτσι αντιμετωπίζει σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν μεταφέρθηκε σε γυναικολογική κλινική για προληπτικούς ελέγχους τόσο η ίδια όσο και το έμβρυο που κυοφορεί.

Η 15χρονη διέμενε στο επίμαχο διαμέρισμα της Κυψέλης μαζί με άλλα ανήλικα αγόρια και έναν 26χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι σύντροφός της. Η κατάσταση της υγείας της και ο εθισμός της στα ναρκωτικά προσθέτουν νέα δεδομένα στην πολύπλοκη αυτή υπόθεση.

Οι συνθήκες διαβίωσης και τα ευρήματα της αστυνομίας

Οι συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων στο διαμέρισμα της Κυψέλης αποτελούν κομβικό σημείο της έρευνας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας είναι φορείς σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Η εξέταση των παιδιών θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

Στον ίδιο χώρο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ναρκωτικών χαπιών, οπτικοακουστικού υλικού, όπως κάμερες, και ψηφιακών συσκευών. Όλα τα κατασχεθέντα αναλύονται επισταμένως στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με την ελπίδα να φωτίσουν περαιτέρω τις πτυχές της υπόθεσης.

Η παρέμβαση του διαχειριστή και οι συλλήψεις

Κομβικής σημασίας για την αποκάλυψη της φρίκης υπήρξε η παρατηρητικότητα του διαχειριστή του καταλύματος. Ο ίδιος φέρεται να διαπίστωσε ότι στο οίκημα βρίσκονταν περισσότερα άτομα από αυτά που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης. Παράλληλα, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας βιαιοπραγίας του 26χρονου σε βάρος της 15χρονης, γεγονός που τον κινητοποίησε.

Επιπλέον, του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσία ενός παιδιού που δεν παρουσίαζε ομοιότητες με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η παρέμβασή του οδήγησε στην έφοδο της Αστυνομίας και στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 43χρονου, της 38χρονης συντρόφου του, του 26χρονου και των τριών ανήλικων που διέμεναν στο διαμέρισμα.

Οι ισχυρισμοί των συλληφθέντων και οι έρευνες

Από την πλευρά του, ο 43χρονος προέβαλε στους αστυνομικούς τη δικαιολογία πως το παιδί κατέληξε από παθολογικά αίτια και πως ο ίδιος φοβήθηκε να προχωρήσει στην ταφή του. Συγκλονίζουν, ωστόσο, τα όσα υποστήριξε στη συνέχεια, καθώς δήλωσε ότι κατά τη γέννηση στο μαιευτήριο έγινε αλλαγή βρέφους και τους έδωσαν άλλο «σατανιασμένο».

Μέχρι στιγμής, οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει στοιχεία που να δικαιολογούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ αρνούνται κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρά τα αντίθετα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το τοπίο γύρω από τις ακριβείς σχέσεις των ατόμων που διαμένανε στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, καθώς και ποια είναι η ακριβής συγγενική τους σχέση με το νεκρό βρέφος. Ερευνώνται επίσης πληροφορίες που αναφέρουν ότι τα παιδιά είχαν απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες ή εισαγγελικές αρχές, αν και από τα αρχεία της Αστυνομίας δεν προκύπτει μέχρι στιγμής προηγούμενη εμπλοκή των γονέων σε ποινικά αδικήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos