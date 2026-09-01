Η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών αναζητά απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες της φρικτής βρεφοκτονίας που ήρθε στο φως στην Κυψέλη. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε την υπόθεση «πρωτοφανή», σημειώνοντας ότι αποκαλύφθηκε μετά από μια επίμονη καταγγελία οικογένειας που δεν αποχωρούσε. Τρεις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων οι δύο γονείς, αναμένεται να απολογηθούν επίσημα αύριο, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν σωρεία κακουργημάτων.

Ο εντοπισμός του βρέφους και η ιατροδικαστική εξέταση

Ο εντοπισμός ενός κατεψυγμένου βρέφους μέσα σε βαλίτσα έδωσε άλλη τροπή στην υπόθεση, η οποία παραμένει γεμάτη πολλά ερωτηματικά. Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η κατάσταση της σορού του βρέφους ήταν τέτοια που αρχικά δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό «αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή όχι».

Για τον λόγο αυτό, η ιατροδικαστική εξέταση αποδείχθηκε πολύ κρίσιμη, καθώς αυτή έδειξε ότι πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια, δηλαδή για βρεφοκτονία. Κατόπιν αυτού, σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο γονέων. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος.

Η έρευνα σε δεύτερο σπίτι και τα στοιχεία γέννησης

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι διέμεναν σε άλλη περιοχή της Αθήνας για περίπου δύο έτη. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η επί τόπου αυτοψία και σε ένα δεύτερο σπίτι. Όπως αναφέρθηκε από τους ίδιους τους κατηγορούμενους, η σορός μεταφέρθηκε στην τρέχουσα οικία από το προηγούμενο σπίτι τους.

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη γέννηση του μωρού, η κα Δημογλίδου δήλωσε ότι η οικογένεια αναφέρει πως έχει γεννηθεί σε κάποιο μαιευτήριο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία. Οι αρχές αναζητούν αυτή την πληροφορία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη ζωή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν αυτά αποτελούν μέλη της. Για τον σκοπό αυτό, οι αρχές είναι υποχρεωμένες να ζητήσουν εξέταση και διασταύρωση DNA για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Η εμπλοκή του Αφγανού υπηκόου

Στην υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας Αφγανός υπήκοος, ο οποίος είναι γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών. Ουσιαστικά, συνελήφθη μαζί με το ζευγάρι για την κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν κατά την έρευνα των αρχών.

Πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα και στην δική του οικία, στην οικία στην οποία δήλωσε ότι διαμένει. Η εμπλοκή του εξετάζεται και σε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει στην πορεία της προανάκρισης, καθώς η υπόθεση, όπως έχει διαμορφωθεί, δείχνει σωρεία κακουργημάτων.

Τα ευρήματα και η συνέχεια της έρευνας

Από την έρευνα των αρχών στο σπίτι, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών συνεχίζει την ενδελεχή έρευνα για να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες της φρικτής βρεφοκτονίας.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν επίσημα αύριο, οπότε και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις στην πρωτοφανή αυτή υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά.

Με πληροφορίες από: Reader