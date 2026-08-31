Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στην Κυψέλη. Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τρεις εκ των συλληφθέντων κατηγορούνται για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μια σοβαρή παράλειψη που εξετάζεται από τις αρχές.

Επιπλέον, δύο από τους συλληφθέντες βαρύνονται και με την κατηγορία της κατοχής μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων αντιμετωπίζει και τις δύο κατηγορίες, τόσο για τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού όσο και για την κατοχή ναρκωτικών.

Οι μαρτυρίες των ενοίκων και η ειδοποίηση του διαχειριστή

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες ενοίκων της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, οι οποίοι ανέφεραν ότι «άγνωστοι μπαινόβγαιναν στην πολυκατοικία». Μια ένοικος, η οποία και ειδοποίησε τον διαχειριστή του κτιρίου, υποστήριξε ότι παρατήρησε ασυνήθιστα αυξημένη κίνηση στο ασανσέρ το τελευταίο διάστημα.

Η ίδια ένοικος ανέφερε ότι έβλεπε άγνωστο κόσμο να εισέρχεται και να εξέρχεται από το κτίριο. Πρόσθεσε πως το ζευγάρι, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, διέμενε στον δεύτερο όροφο για περίπου έναν μήνα. Παράλληλα, είχε παρατηρήσει τα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους στον δρόμο τις πρωινές ώρες.

Ο σύζυγος της ενοίκου επιβεβαίωσε τις ανησυχίες, τονίζοντας ότι πολλές φορές η εξώπορτα της πολυκατοικίας παρέμενε ανοιχτή. Επίσης, περιέγραψε πως έβλεπαν ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κτίριο και να κάνουν σήμα με το κινητό τους τηλέφωνο για να τους ανοίξουν την είσοδο. Αυτές οι συμπεριφορές οδήγησαν τελικά την ένοικο στην απόφαση να ενημερώσει τον διαχειριστή.

Σημάδια στο βρέφος και άλλα ευρήματα στο διαμέρισμα

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς αν αυτά τα σημάδια συνδέονται με τον θάνατό του και αν υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια.

Στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε το βρέφος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον ευρήματα. Μεταξύ αυτών ήταν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτά τα ευρήματα, όπως αναφέρεται, παραπέμπουν σε άλλες υποθέσεις και προσθέτουν πολυπλοκότητα στην ήδη σοκαριστική υπόθεση.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι στον χώρο γινόταν συστηματική χρήση ουσιών. Επιπλέον, φαίνεται πως τον χώρο επισκέπτονταν και άσχετα με την οικογένεια πρόσωπα, γεγονός που διευρύνει το πεδίο των ερευνών. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Η κατάσταση των ανήλικων αγοριών και οι έρευνες για την ταυτότητα

Στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία έχουν τεθεί σε προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα παιδιά αποκάλυψαν ότι νοσούν από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά.

Για τα δύο ανήλικα δεν έχει βρεθεί κανένα επίσημο έγγραφο μέχρι στιγμής, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίησή τους. Οι αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν αν το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδί της 28χρονης Γερμανίδας, καθώς και να προσδιορίσουν τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους και οι καταθέσεις των ατόμων που διέμεναν στο διαμέρισμα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Reader