Νέα προθεσμία για απολογία στον καθηγητή που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη στην Πάτρα

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για σοβαρές γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης μαθήτριάς του και για παιδική πορνογραφία στην Πάτρα. Η απολογία του έχει οριστεί για αύριο, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου. Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως μετά την καταγγελία μιας γυναίκας, η οποία σήμερα είναι 18 ετών, και αφορά γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών.

Η αρχή της υπόθεσης και η καταγγελία

Η σοβαρή υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν η καταγγέλλουσα, η οποία πλέον είναι ενήλικη, απευθύνθηκε στις αρχές. Η γυναίκα, σήμερα 18 ετών, κατήγγειλε στην Αστυνομία τα όσα φέρεται να έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη, συγκεκριμένα στην ηλικία των 14 ετών. Η καταγγελία της έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες για τη διερεύνηση των σοβαρών ισχυρισμών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μαθήτρια φέρεται να βρισκόταν υπό την επιρροή του καθηγητή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής στην ανήλικη, γεγονός που του παρείχε πρόσβαση και ευκαιρία για τις φερόμενες πράξεις.

Οι κατηγορίες και ο τρόπος δράσης

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο καθηγητής είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς αφορούν γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Επιπλέον, του αποδίδεται και η κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, γεγονός που προσθέτει βαρύτητα στη δικογραφία.

Η καταγγελία υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο καθηγητής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση του. Η σχέση δασκάλου-μαθήτριας, ενισχυμένη από τα ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την τέλεση των πράξεων που του αποδίδονται.

Αστυνομική έρευνα και ευρήματα

Αμέσως μετά την υποβολή της καταγγελίας, ξεκίνησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο στην κύρια κατοικία του κατηγορούμενου καθηγητή στην Πάτρα, όσο και στο εξοχικό του ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατά την εξέταση των συσκευών αυτών, εντοπίστηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν την καταγγέλλουσα. Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και φωτογραφίες που αφορούν άλλα κορίτσια, γεγονός που διευρύνει το πεδίο της έρευνας.

Η φερόμενη παραδοχή μετά τη σύλληψη

Μετά τη σύλληψή του, ο καθηγητής φέρεται να προέβη σε παραδοχή ορισμένων πτυχών της υπόθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα. Η παραδοχή αυτή αφορά την περίοδο κατά την οποία η μαθήτρια ήταν ακόμη ανήλικη, επιβεβαιώνοντας έτσι ένα κεντρικό στοιχείο της καταγγελίας.

Η φερόμενη παραδοχή του καθηγητή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην πορεία της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα και τις καταθέσεις.

Νέα προθεσμία για την απολογία

Εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος καθηγητής έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Η αρχική προθεσμία αναπροσαρμόστηκε, και πλέον ο καθηγητής καλείται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου.

Η απολογία του αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα και να προσδιορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες προκειμένου να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά με τις κατηγορίες που βαραίνουν τον καθηγητή.

Με πληροφορίες από: Reader