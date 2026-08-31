Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τα μέτρα στήριξης

Σημαντικές εξελίξεις ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τη στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να φτάσει τους 45.000, ενώ παράλληλα τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 5.300 μόνιμοι διορισμοί.

Οι φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, οι προσλήψεις των αναπληρωτών θα γίνουν σε δύο βασικές φάσεις εντός του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 30.000 προσλήψεις και έχει οριστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που αφορά 6.000 θέσεις, αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων σε όλη τη χώρα.

Μέτρα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς

Η υπουργός Παιδείας επανέλαβε τα κυβερνητικά μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της εύρεσης τόπου διαμονής και διαβίωσης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η διπλή επιστροφή ενοικίου και οι ανακαινίσεις δημοτικών κατοικιών ή και κρατικών περιουσιών.

Ειδικότερα, η κ. Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το διπλό ενοίκιο για το έτος 2024 στο τέλος Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, περίπου στα τέλη Νοεμβρίου, θα καταβληθεί το διπλό ενοίκιο που αφορά το έτος 2025.

Μείωση μαθητών και συγχωνεύσεις σχολείων

Ένα σημαντικό ζήτημα που θίχτηκε από την υπουργό Παιδείας είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών που εγγράφονται στα σχολεία. Συγκεκριμένα, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι από το 2016 έως το 2026, έχουν εγγραφεί στην Α’ δημοτικού 30.000 λιγότερα παιδιά. Αντίστοιχα, τα τελευταία 10 χρόνια, ο αριθμός των εγγεγραμμένων παιδιών στην Α’ Δημοτικού είναι μειωμένος κατά 30.000.

Αναφορικά με τη συγχώνευση σχολείων, η υπουργός τόνισε ότι αποτελεί το έσχατο μέτρο και εφαρμόζεται πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Διευκρίνισε ότι ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα εάν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Η υποχρέωση του υπουργείου είναι να κρατά ανοιχτά τα σχολεία, ακόμη και για ένα παιδί, όπως συνέβη και πέρσι, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το λειτούργημα της εκπαίδευσης.

Εξελίξεις στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Σχετικά με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι νέες εγγραφές για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν μόλις υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση ότι έχουν επαναπιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

Τέλος, η υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η επίλυση του θέματος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) αναμένεται να έχει επιλυθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, με το υπουργείο να ενεργεί με σεβασμό προς την ΕΘΑΑΕ και σε συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr