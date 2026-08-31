Εποχικοί πυροσβέστες διαμαρτυρήθηκαν στο Σύνταγμα ζητώντας 12μηνη εργασία

Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας στο Σύνταγμα εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στην Αθήνα από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι πυροσβέστες διεκδικούν 12μηνη εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, τονίζοντας ότι οι καταστροφές δεν είναι εποχικές. Ζητούν μόνιμη και σταθερή εργασιακή λύση, καθώς και βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται να επιχειρούν.

Τα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσα από τη δυναμική τους συγκέντρωση, ζήτησαν την άμεση εργασιακή τους αποκατάσταση με σταθερή σχέση εργασίας. Το κεντρικό τους αίτημα αφορά την 12μηνη απασχόληση, καθώς θεωρούν ότι η προσφορά τους είναι απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ένα από τα βασικά συνθήματα που ακούστηκαν ήταν «Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αναγνώριση του έργου τους και πέραν της εποχικής τους σύμβασης. Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου και επικίνδυνου έργου που επιτελούν.

Η κινητοποίηση και η πορεία

Στην Αθήνα βρέθηκαν πυροσβέστες από ένα ευρύ φάσμα περιοχών της χώρας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, των Ιονίων νησιών, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας, του Έβρου και της Κρήτης. Η παρουσία τους ήταν μαζική, δείχνοντας την ενότητα και την αποφασιστικότητα των εποχικών πυροσβεστών.

Οι διαδηλωτές είχαν αρχικό σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο να ζητήσουν συνάντηση με την κυβέρνηση και να θέσουν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, διμοιρίες των ΜΑΤ τους εμπόδισαν να προχωρήσουν προς τη Βουλή και το Μαξίμου, με αποτέλεσμα η πορεία να μην ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Τουρνά θυμήσου, θα λήξει σύμβασή σου. Τουρνά – Τουρνά χιλιάδες είναι τα κενά».

Πολιτική στήριξη και δηλώσεις

Στο πλευρό των εποχικών πυροσβεστών βρέθηκαν και πολιτικά πρόσωπα, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον αγώνα τους. Μεταξύ αυτών ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ψυχογιός και Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, σε ανάρτησή του, τόνισε ότι «Οι εποχικοί πυροσβέστες δεν είναι αναλώσιμοι!». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους εποχικούς πυροσβέστες ως αναλώσιμους, υπογραμμίζοντας ότι «δεν περισσεύουν και δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας». Ο κ. Ηλιόπουλος κατέληξε δηλώνοντας ότι «Η κοινωνία είναι στο πλάι τους και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα τους».

Η θέση της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ελλάδος

Την κινητοποίηση στήριξε ενεργά και η Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος (ΟΠΥΕ). Ο πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΥΕ, Γιώργος Γουρδουράκος, υπογράμμισε τη σημασία των εποχικών συναδέλφων, χαρακτηρίζοντάς τους ως «έναν από τους σημαντικότερους βραχίονες της πυροσβεστικής». Ανέφερε ότι έχουν αποδείξει την αξία τους για εννέα συνεχόμενα χρόνια στο πεδίο της μάχης.

Ο κ. Γουρδουράκος αναφέρθηκε και στην απώλεια ενός ακόμη εποχικού πυροσβέστη στο Ρέθυμνο της Κρήτης, θέτοντας το ερώτημα γιατί η πολιτεία δεν προχωρά στην αποκατάσταση των εποχικών σε σταθερή σχέση εργασίας για 365 μέρες τον χρόνο. Επεσήμανε ότι οι ΕΜΟΔΕ και οι ΠΕΘ (πυροσβέστες επί θητεία) αποτελούνται κατά 90% από πρώην εποχικούς πυροσβέστες. Κατέληξε τονίζοντας ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση της πολιτείας να τους αποκαταστήσει για την προσφορά τους, με την Ομοσπονδία να στηρίζει τον δίκαιο αγώνα τους για την πλήρη εργασιακή τους αποκατάσταση. Στη συγκέντρωση έδωσαν το παρών και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, καθώς και δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki