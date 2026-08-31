Δολοφονία βλέπει ο ιατροδικαστής για το νεκρό βρέφος της Κυψέλης – Νέα στοιχεία στην έρευνα

Η έρευνα για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον το περιστατικό ως ανθρωποκτονία. Ο ιατροδικαστής κ. Μεσογίτης ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν κακώσεις στην πλάτη του βρέφους από χτυπήματα, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή και η νέα διάσταση

Ο έμπειρος ιατροδικαστής κ. Μεσογίτης γνωστοποίησε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι η εξέταση του βρέφους αποκάλυψε κακώσεις στην πλάτη, οι οποίες προήλθαν από χτυπήματα. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι το βρέφος έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας, αλλάζοντας ριζικά την κατεύθυνση των ερευνών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την υπόθεση, καθώς πλέον η Ασφάλεια εστιάζει στην αναζήτηση των υπευθύνων για την εγκληματική ενέργεια. Η αρχική έρευνα για το «σπίτι της φρίκης» στην Κυψέλη αποκτά πλέον νέα διάσταση, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Εντοπίστηκαν κάμερες και σεξουαλικά βοηθήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έφοδο στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου διέμενε το ζευγάρι τις τελευταίες 25 ημέρες. Εκεί εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα που δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται κάμερες και σεξουαλικά βοηθήματα. Παράλληλα, το γεγονός ότι δύο από τα ανήλικα παιδιά που εξετάστηκαν σε νοσοκομείο διαγνώστηκαν με σύφιλη, προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στην έρευνα της Ασφάλειας.

Το παρελθόν του ζευγαριού και η οικία στη Φυλή

Πριν από τη διαμονή τους στην Κυψέλη, το ζευγάρι με τα παιδιά διέμενε για περίπου δύο χρόνια σε οικία στην περιοχή της Φυλής. Εκτιμάται ότι σε αυτό το σπίτι κρατήθηκε κατεψυγμένο το βρέφος για πολλούς μήνες, πριν μεταφερθεί στο διαμέρισμα Airbnb της Κυψέλης.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο και στην οικία της Φυλής, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα πραγματικά γεγονότα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πώς κατέληξε το βρέφος στην κατάψυξη.

Η σύλληψη και τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν

Οι γονείς του βρέφους συνελήφθησαν χθες, λίγο πριν επιχειρήσουν να διαφύγουν. Αντιλαμβανόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους είχε καταγγείλει στην Αστυνομία, έβγαλαν το βρέφος από τον καταψύκτη και το τοποθέτησαν σε μία βαλίτσα, προετοιμαζόμενοι για φυγή.

Μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο τους εντόπισαν με τις βαλίτσες στα χέρια, έτοιμους να αναχωρήσουν. Το γεγονός ότι το βρέφος ήταν κατεψυγμένο υποδηλώνει ότι παρέμενε στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο χώρο βρίσκονταν ένας 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, τρία ανήλικα παιδιά – η 15χρονη κόρη του ζευγαριού και οι δύο γιοι τους, 12 και 9 ετών – καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι σύντροφος της 15χρονης.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο πατέρας ασχολείται με τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς δεν εμφανίζει κάποια επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει ήδη παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά, προκειμένου να διευκρινιστεί η συγγενική σχέση με το νεκρό βρέφος. Στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. επεσήμανε ότι το κύριο ερώτημα που παραμένει είναι ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis