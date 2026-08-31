Ένα 10χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Το περιστατικό παρ' ολίγον πνιγμού συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, στην παραλία Μαραθιά Ηλείας, προκαλώντας αγωνία για την πορεία της υγείας του παιδιού.

Η μάχη για τη ζωή στη ΜΕΘ Παίδων

Το 10χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε βαθιά καταστολή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Η ιατρική ομάδα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, παρακολουθώντας στενά την κατάστασή του και προσφέροντας την απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αφαίρεση νερού από τους πνεύμονες του παιδιού. Παράλληλα, το 10χρονο αγόρι φέρει εγκεφαλικό οίδημα, μια επιπλοκή που προέκυψε έπειτα από περίοδο σοβαρής υποξίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νερό. Για την αντιμετώπιση του οιδήματος, το παιδί βρίσκεται σε ειδική αγωγή.

Οι συνθήκες του περιστατικού στην παραλία

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην παραλία Μαραθιά Ηλείας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής. Το 10χρονο παιδί, μετά από βουτιές στη θάλασσα, φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, γεγονός που οδήγησε στην κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι το παιδί έμεινε αναίσθητο για αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φέρεται να μην έγινε αντιληπτό από τους γονείς του ή από άλλους λουόμενους που βρίσκονταν στην παραλία, γεγονός που καθυστέρησε την άμεση παροχή βοήθειας.

Η διαδοχική διακομιδή του παιδιού

Μετά το περιστατικό, το 10χρονο αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Εκεί, οι γιατροί εκτίμησαν την κατάσταση της υγείας του και έκριναν αναγκαία την περαιτέρω μεταφορά του σε μεγαλύτερη μονάδα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διακομίστηκε εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Πύργου. Η σοβαρότητα των τραυμάτων και η ανάγκη για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα οδήγησαν στην απόφαση για νέα μεταφορά.

Από το νοσοκομείο του Πύργου, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του 10χρονου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, το οποίο βρίσκεται στο Ρίο. Εκεί, το αγόρι εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη μάχη για την ανάκαμψή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki