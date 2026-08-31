Ο Γιάννης Τζήμας για τη Μύκονο: «Να γίνει ένας ακόμη πιο ώριμος και δυνατός οργανισμός»

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Μύκονος, Γιάννης Τζήμας, παραχώρησε συνέντευξη στο mykonosbc.gr, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία και την εξέλιξη του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Ο κ. Τζήμας στάθηκε στις απαιτήσεις της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οργάνωσης, της συνέχειας και της σταθερότητας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά την ομάδα.

Ιστορική σεζόν και σημαντική πρόοδος

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε χαρακτηρίστηκε ιστορική για τη Μύκονο, καθώς η ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ. Παράλληλα με την παρουσία της στην κορυφαία εγχώρια κατηγορία, η Μύκονος κατάφερε να εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή συμμετοχή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Ο Γιάννης Τζήμας επεσήμανε ότι η Μύκονος καταγράφει κάθε χρόνο σημαντική πρόοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σύλλογος αποτελεί μια νέα πρόταση στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ, με συνεχή προσπάθεια να ανεβάζει τον πήχη και να κάνει ένα ακόμη βήμα παραπάνω. Τόνισε επίσης ότι όλες οι επιτυχίες μέχρι σήμερα δεν ήρθαν εύκολα, αλλά αποτελούν προϊόν σκληρής δουλειάς, κόπου, θυσιών και καθημερινής προσπάθειας από όλους τους ανθρώπους που περιβάλλουν την ομάδα.

Η πρόκληση της Ευρώπης

Για την επερχόμενη σεζόν, η Μύκονος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της Ευρώπης, καθώς θα συμμετάσχει στο FIBA Europe Cup. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται μόλις λίγα χρόνια στο επαγγελματικό μπάσκετ, φέρνοντας ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη.

Ο Γενικός Διευθυντής υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να είναι πλήρως έτοιμη να ανταποκριθεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο απαιτήσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι κρίσιμο να διατηρηθεί ο χαρακτήρας και η φιλοσοφία του συλλόγου, ακόμη και μέσα στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι αυξημένες απαιτήσεις στην Stoiximan GBL

Την ίδια στιγμή, η Μύκονος καλείται να διαχειριστεί τη μεγάλη πρόκληση της Stoiximan GBL. Μετά την περσινή έβδομη θέση στο πρωτάθλημα, τη συμμετοχή στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας και την παρουσία στα playoffs, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ο κ. Τζήμας σημείωσε ότι οι αντίπαλοι πλέον γνωρίζουν καλύτερα την ομάδα, γεγονός που ανεβάζει τις προσδοκίες γύρω από αυτήν. Η Μύκονος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Στόχοι και φιλοσοφία ανάπτυξης

Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι να συνεχίσει με σταθερά βήματα. Αυτό περιλαμβάνει την επίτευξη ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων επιτευγμάτων κάθε χρόνο, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ομάδας και την εξέλιξη του οργανισμού. Η δημιουργία ακόμη πιο γερών βάσεων για το μέλλον αποτελεί κεντρική προτεραιότητα.

Ο Γιάννης Τζήμας ξεκαθάρισε ότι ο σύλλογος δεν επιθυμεί να κάνει βήματα που δεν μπορεί να υποστηρίξει. Αντιθέτως, επιδιώκει μια σταθερή ανάπτυξη που θα προέρχεται μέσα από σωστό σχεδιασμό, σκληρή δουλειά και συνέπεια. Αυτό, κατά τη γνώμη του, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα της φετινής σεζόν: να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, να αξιοποιήσει τις νέες εμπειρίες που προσφέρει η Ευρώπη και να μετατραπεί, στο τέλος της χρονιάς, σε έναν ακόμη πιο ώριμο και δυνατό οργανισμό.

Σταθερότητα και συνέχεια για το μέλλον

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Μύκονος τόνισε επίσης τη μεγάλη σημασία της συνέχειας και της σταθερότητας στον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς κάθε χρόνο οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του οργανισμού αυξάνονται, καθιστώντας την αδιάλειπτη και συνεπή λειτουργία θεμελιώδη για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία της ομάδας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta