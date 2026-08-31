Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το τραγικό ναυάγιο του επιβατικού καταμαράν «Φίλο Τζετ» στην κατεχόμενη Κερύνεια, όπου οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκαοκτώ αγνοουμένων συνεχίζονται σε βάθος 514 μέτρων, ενώ σοβαρές καταγγελίες από επιζώντες κάνουν λόγο για εγκατάλειψη του σκάφους από τον καπετάνιο και αμέλεια του πληρώματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης.

Οι συλλήψεις και οι οργισμένες καταγγελίες των επιζώντων

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το ναυάγιο του «Φίλο Τζετ», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και την εξαφάνιση δεκαοκτώ. Οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν τον καπετάνιο του σκάφους και επτά μέλη του πληρώματος. Αυτές οι συλλήψεις έρχονται μετά από οργισμένες καταγγελίες επιζώντων, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοκ και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, το πλήρωμα φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για εισροή υδάτων στο καταμαράν. Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι αρνήθηκαν να ανοίξουν κλειδωμένες πόρτες, εμποδίζοντας την διαφυγή, και δεν προέβησαν σε διανομή σωσιβίων στους επιβάτες. Η πιο βαριά καταγγελία αφορά τον ίδιο τον καπετάνιο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε πρώτος το σκάφος, αφήνοντας πίσω του τους επιβάτες.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους 18 αγνοούμενους

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό των δεκαοκτώ αγνοουμένων. Οι έρευνες διεξάγονται στην περιοχή της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου το επιβατικό καταμαράν βρίσκεται βυθισμένο σε βάθος 514 μέτρων. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ειδικό μηχανισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί κανένα αποτέλεσμα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δεκαοκτώ αγνοούμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του πλοίου, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και τις ελπίδες για την ανεύρεσή τους μειωμένες. Το μεγάλο βάθος, που ξεπερνά τα 500 μέτρα, καθιστά την προσέγγιση του ναυαγίου από δύτες παντελώς αδύνατη, περιορίζοντας τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης.

Περιορισμένες οι σημερινές έρευνες εν αναμονή ενισχύσεων

Οι σημερινές έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων περιορίζονται αποκλειστικά στην επιφάνεια της θάλασσας, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζει το βάθος του ναυαγίου. Η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει με την άφιξη ειδικού σκάφους από την Τουρκία, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή αύριο. Η συνδρομή αυτού του σκάφους κρίνεται κρίσιμη για την ενδεχόμενη προσέγγιση του βυθισμένου πλοίου και την προσπάθεια ανάσυρσης των εγκλωβισμένων.

Στο μεταξύ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δηλώσει την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης, προσφέροντας κάθε αναγκαία βοήθεια στις προσπάθειες που καταβάλλονται. Τις εξελίξεις από την Κύπρο μετέδωσε ο Κωστής Κωνσταντίνου για το ERTnews, παρακολουθώντας στενά την πορεία των ερευνών.

Θύματα και οικογένειες που ξεκληρίστηκαν

Η τραγωδία του «Φίλο Τζετ» έχει αφήσει πίσω της οκτώ νεκρούς, ενώ οι πρώτες φωτογραφίες των θυμάτων δόθηκαν ήδη στη δημοσιότητα, προκαλώντας θλίψη. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται μικρά παιδιά, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη οδύνη στην ήδη βαρύγδουπη είδηση του ναυαγίου.

Οι εικόνες αυτές αποκαλύπτουν επίσης την τραγική διάσταση ότι ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και ολόκληρες οικογένειες που ξεκληρίστηκαν ολοσχερώς από το δυστύχημα. Αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος της καταστροφής και τον ανυπολόγιστο ανθρώπινο πόνο που προκάλεσε το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Με πληροφορίες από: Reader