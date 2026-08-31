Ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις ασθενών που προσβλήθηκαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου έρχονται στο φως, φέρνοντας μαζί τους και την περιγραφή των παράξενων συμπτωμάτων που υποδεικνύουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Φέτος, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των κουνουπιών έχει μολυνθεί με τον ιό, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Η αδυναμία και η υπνηλία συγκαταλέγονται στα γενικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσουν όσοι προσβληθούν από τον ιό, ενώ οι περιγραφές των ασθενών φωτίζουν την πορεία της νόσου.

Η προσωπική μαρτυρία ενός ασθενούς

Ο Κωνσταντίνος Χάκας, ένας από τους ασθενείς που νόσησαν, μίλησε στο MEGA για την πορεία των συμπτωμάτων που αντιμετώπισε, ξεκινώντας από τα πρώτα σημάδια και φτάνοντας μέχρι την κατάσταση σύγχυσης. Όπως περιέγραψε, στην αρχή είχε μία ενόχληση στην κοιλιά. Για το λόγο αυτό, επισκέφτηκε το ιατρικό κέντρο στη Ραφήνα, όπου πραγματοποιήθηκαν κάποιες εξετάσεις να δουν τι συμβαίνει. Η διάγνωση που του δόθηκε εκεί ήταν αυξημένη γαστρεντερίτιδα, με την εκτίμηση ότι η ενόχληση μπορεί να προερχόταν από αυτήν την πάθηση.

Μετά την επίσκεψη στη Ραφήνα, ο Κωνσταντίνος Χάκας επέστρεψε στο σπίτι του στην Αθήνα. Ωστόσο, αντί η κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται, μέσα σε λίγες ημέρες άρχισε να χειροτερεύει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν η εμφάνιση της σύγχυσης, η οποία ξεκίνησε μέσα σε μία εβδομάδα από την αρχική ενόχληση. Το σύμπτωμα αυτό αποδείχθηκε πολύ βασικό για την εξέλιξη της νόσου.

Η εμφάνιση της σύγχυσης και η άμεση αντίδραση

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Χάκα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την επικοινωνία τους, καθώς ο ίδιος δεν αντιδρούσε σε συζητήσεις ή σε ερωτήσεις που του έκανε. Αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία και η έλλειψη αντίδρασης ήταν τα σημάδια που την κινητοποίησαν. Αντιμέτωπη με αυτή την ανησυχητική εξέλιξη, επικοινώνησε άμεσα με τον παθολόγο τους και με το τηλεφωνικό κέντρο 166. Η οδηγία που έλαβαν ήταν να μεταβούν οπωσδήποτε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και την απαραίτητη ιατρική αντιμετώπιση.

Αυξημένο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών φέτος

Σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων φέτος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, παρείχε διευκρινίσεις. Εξήγησε πως η φετινή αύξηση των κρουσμάτων δεν συνδέεται τόσο με μία σημαντική αύξηση στον συνολικό αριθμό των κουνουπιών. Αντιθέτως, ο αριθμός των κουνουπιών είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από άλλες χρονιές, κάτι που αποδίδεται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, διαθέτει παγίδες διάσπαρτες σε όλη την Αττική, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιεί εντομολογική επιτήρηση και να μετρά τον αριθμό των κουνουπιών.

Το κύριο πρόβλημα, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, είναι ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα κουνούπια που υπάρχουν φέτος είναι μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που ο συνολικός αριθμός των κουνουπιών δεν είναι δραματικά αυξημένος, η πιθανότητα μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο είναι μεγαλύτερη λόγω της αυξημένης μόλυνσης των εντόμων που κυκλοφορούν.

Ο ρόλος των αποδημητικών πτηνών στη μετάδοση

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε επίσης στην αιτία αυτής της αυξημένης μόλυνσης των κουνουπιών. Εξήγησε ότι τα κουνούπια κολλάνε τον ιό από τα αποδημητικά πτηνά. Η διέλευση αποδημητικών πτηνών από τη χώρα μας παρατηρείται με συχνότητα, ωστόσο φέτος η κατάσταση ήταν δυσμενής όσον αφορά την παρουσία του ιού σε αυτά τα πτηνά. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε ένα υψηλότερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών, παρά τον μη ιδιαίτερα αυξημένο συνολικό αριθμό τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευνοϊκότερο για την εξάπλωση του ιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis