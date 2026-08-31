Πυροβολισμοί σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά από κλοπή αλκοόλ

Ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Κασσάνδρου. Πρωταγωνιστής ήταν ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά έκλεψε ένα μπουκάλι αλκοόλ και στη συνέχεια επέστρεψε στον χώρο φέροντας καραμπίνα, αναζητώντας τον πελάτη που τον είχε αποτρέψει. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από άμεση κινητοποίηση.

Η αρχική κλοπή και η παρέμβαση πελάτη

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο 38χρονος άνδρας εισήλθε σε ένα κατάστημα ψιλικών που βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Εκεί, με την απειλή χρήσης βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι που περιείχε αλκοολούχο ποτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Αστυνομία, ένας πελάτης που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο κατάστημα παρενέβη στην πράξη του δράστη. Ο πελάτης κατάφερε να αποσπάσει το κλεμμένο προϊόν από τον 38χρονο και το παρέδωσε πίσω στον νόμιμο κάτοχό του, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Η επιστροφή του δράστη με καραμπίνα

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 38χρονος αποχώρησε από το σημείο της κλοπής. Ωστόσο, η αποχώρησή του δεν ήταν οριστική, καθώς επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο κατάστημα. Αυτή τη φορά, ο δράστης ήταν οπλισμένος.

Κατά την επάνοδό του, ο 38χρονος έφερε μαζί του μια κοντόκανη καραμπίνα. Το όπλο αυτό το είχε κρύψει επιμελώς κάτω από τη ζακέτα του, προσπαθώντας να μην γίνει αντιληπτό. Ο βασικός του σκοπός φέρεται να ήταν η αναζήτηση του άνδρα, του πελάτη, ο οποίος είχε παρέμβει προηγουμένως και είχε αποτρέψει την κλοπή του αλκοολούχου ποτού.

Οι πυροβολισμοί και η φυγή

Όταν ο δράστης δεν κατάφερε να εντοπίσει τον άνδρα που αναζητούσε εντός του καταστήματος, προχώρησε σε μια επικίνδυνη ενέργεια. Πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή του καταστήματος, προκαλώντας αναστάτωση.

Ευτυχώς, από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους παρευρισκόμενους ή τους εργαζόμενους του καταστήματος. Μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος τράπηκε άμεσα σε φυγή από το σημείο, προσπαθώντας να διαφύγει τη σύλληψη.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν συντονισμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι προσπάθειες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς και ο 38χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους δικυκλιστές αστυνομικούς. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από μια άμεση και συντονισμένη επιχείρηση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κατηγορίες και η παραπομπή στον εισαγγελέα

Μετά τη σύλληψή του, ο 38χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Η δικογραφία που συντάχθηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ληστείας, λόγω της αρχικής αρπαγής του αλκοολούχου ποτού με την απειλή βίας, καθώς και της παράβασης του νόμου περί όπλων, λόγω της κατοχής και χρήσης της καραμπίνας.

Με πληροφορίες από: Reader