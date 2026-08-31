Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 38χρονος μετά από πτώση στο λιμάνι

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής στον λιμένα Θεσσαλονίκης, όταν ένας 38χρονος άνδρας έπεσε εντός της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού. Το περιστατικό, που σημειώθηκε κοντά στην Πύλη 11, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει την προανάκριση για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Το περιστατικό στον λιμένα Θεσσαλονίκης

Το βράδυ της Κυριακής εκτυλίχθηκε ένα περιστατικό στον λιμένα Θεσσαλονίκης, το οποίο προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Συγκεκριμένα, ένας 38χρονος άνδρας βρέθηκε να έχει πέσει εντός του λιμανιού. Η πτώση του άνδρα σημειώθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στην Πύλη 11 του λιμένα, όπως έγινε γνωστό από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο υπήκοος Τουρκίας έπεσε στη θάλασσα παραμένουν υπό διερεύνηση. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τις βραδινές ώρες, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων και των λιμενικών αρχών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο τραυματισμός και η μεταφορά του 38χρονου

Από την πτώση του, ο 38χρονος άνδρας τραυματίστηκε. Η κατάσταση της υγείας του επέβαλε την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και περαιτέρω εξετάσεων. Για τον σκοπό αυτό, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο του περιστατικού.

Ο τραυματισμένος άνδρας, ο οποίος είναι υπήκοος Τουρκίας, επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου». Εκεί, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του και να του παρασχεθεί η ενδεδειγμένη περίθαλψη.

Η ταυτότητα του εμπλεκόμενου

Ο άνδρας που ενεπλάκη στο περιστατικό της πτώσης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ηλικίας 38 ετών. Πρόκειται για υπήκοο Τουρκίας, όπως επιβεβαιώθηκε από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Η ταυτότητα του τραυματία είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τις αρχές που διενεργούν την προανάκριση.

Η παρουσία του 38χρονου υπηκόου Τουρκίας στον χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξάγεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το άτομο που ενεπλάκη στο συμβάν, καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του.

Η προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο

Την προανάκριση για το περιστατικό της πτώσης του 38χρονου στον λιμένα Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν το βράδυ της Κυριακής.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Κεντρικού Λιμεναρχείου συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την πτώση του υπηκόου Τουρκίας κοντά στην Πύλη 11. Η διαδικασία της προανάκρισης είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του άνδρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki