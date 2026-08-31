Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη λόγω μεθυσμένου επιβάτη – Συνελήφθη 42χρονος Βρετανός

Αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προκάλεσε χθες το βράδυ ένας 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Νιουκάστλ του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ηράκλειο Κρήτης, όταν ο άνδρας άρχισε να προκαλεί αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος. Η συμπεριφορά του, η οποία χαρακτηρίστηκε επιθετική απέναντι στο πλήρωμα και τους συνεπιβάτες, οδήγησε τον κυβερνήτη σε έκτακτη ενέργεια για την ασφάλεια όλων.

Η επεισοδιακή πτήση από το Νιουκάστλ

Η πτήση, που είχε ξεκινήσει από το Νιουκάστλ του Ηνωμένου Βασιλείου με τελικό προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, πήρε μια εντελώς απρόβλεπτη και επεισοδιακή τροπή το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, πρωταγωνιστής αυτής της αναστάτωσης ήταν ένας 42χρονος Βρετανός υπήκοος.

Ο συγκεκριμένος επιβάτης φέρεται να βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση μέθης, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τη συμπεριφορά του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επέδειξε έντονα επιθετική διάθεση, στρεφόμενος τόσο προς τα μέλη του πληρώματος καμπίνας όσο και προς τους υπόλοιπους συνεπιβάτες του. Οι εκκλήσεις του προσωπικού για ηρεμία και συμμόρφωση στις εντολές αγνοήθηκαν επιδεικτικά από τον 42χρονο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου και να δημιουργηθεί σοβαρή αναστάτωση εν ώρα πτήσης.

Αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Η κλιμακούμενη κατάσταση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, λόγω της μη συμμόρφωσης και της επιθετικής συμπεριφοράς του μεθυσμένου επιβάτη, ανάγκασε τον κυβερνήτη να λάβει δραστικά μέτρα. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια όλων των ατόμων που επέβαιναν στην πτήση, κρίθηκε απαραίτητο να διακοπεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο.

Έτσι, ο κυβερνήτης προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Η έκτακτη αυτή προσγείωση πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, διακόπτοντας την πορεία του αεροσκάφους προς τον αρχικό του προορισμό, το Ηράκλειο της Κρήτης. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προστασία του συνόλου των επιβατών και του πληρώματος από την επικίνδυνη συμπεριφορά του 42χρονου.

Η άμεση σύλληψη και οι κατηγορίες

Μετά την επιτυχή αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικές αρχές του αερολιμένα «Μακεδονία» επενέβησαν άμεσα. Ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος είχε προκαλέσει την αναστάτωση, συνελήφθη επί τόπου από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκαφών, διασάλευση της τάξης και παράβαση των εντολών του κυβερνήτη. Οι πράξεις του εμπίπτουν στις διατάξεις του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, ο οποίος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τέτοιου είδους παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών.

Η ομαλή συνέχιση του ταξιδιού

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που αφορούσαν τη σύλληψη του 42χρονου επιβάτη και την εξασφάλιση της τάξης, το αεροσκάφος έλαβε εκ νέου άδεια απογείωσης. Η πτήση, η οποία είχε διακοπεί στη Θεσσαλονίκη, συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς τον αρχικό της προορισμό, το Ηράκλειο της Κρήτης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υπόλοιποι επιβάτες, παρά την αναστάτωση και την καθυστέρηση που προκλήθηκε από το περιστατικό, μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. Η ομαλή συνέχιση της πτήσης διασφάλισε ότι, πλην του συλληφθέντος, όλοι οι υπόλοιποι έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, μετά την έκτακτη αυτή κατάσταση που αντιμετώπισε το πλήρωμα και οι αρχές.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader