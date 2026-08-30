Σύλληψη 19χρονου στη Θεσσαλονίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε παραλία

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού το απόγευμα του Σαββάτου. Η σύλληψη έγινε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, έπειτα από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα σε παραλία της Περαίας. Σε βάρος του συλληφθέντος έχει σχηματιστεί δικογραφία για την εν λόγω πράξη.

Το περιστατικό στην παραλία της Περαίας

Το περιστατικό για το οποίο συνελήφθη ο 19χρονος εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου. Ο χώρος όπου συνέβη το συμβάν ήταν μια παραλία στην περιοχή της Περαίας, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο 19χρονος αλλοδαπός ενεπλάκη στην πράξη που οδήγησε στην σύλληψή του από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο 19χρονος προσέγγισε μια νεαρή γυναίκα, η οποία επίσης είναι αλλοδαπή. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες που χαρακτηρίστηκαν ως προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, ο νεαρός φέρεται να θώπευσε τη νεαρή αλλοδαπή. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 19χρονος. Μετά τη θωπεία, ο δράστης προχώρησε και στην επίδειξη των γεννητικών του οργάνων προς τη νεαρή γυναίκα, ολοκληρώνοντας έτσι την πράξη για την οποία συνελήφθη.

Η ταυτότητα του συλληφθέντος

Ο άνδρας που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές είναι ηλικίας 19 ετών. Η εθνικότητά του προσδιορίζεται ως αλλοδαπός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά το περιστατικό στην παραλία της Περαίας.

Ο 19χρονος αλλοδαπός είναι το πρόσωπο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργειών που ακολούθησαν το συμβάν. Οι αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Η αντίδραση των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης ενήργησαν άμεσα μετά την καταγγελία του περιστατικού. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ήταν αυτή που εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του 19χρονου. Η ανακοίνωση περιέγραφε λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν στην επέμβαση των αρχών.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς είναι η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτή η νομική κατηγορία αφορά τις πράξεις που περιγράφηκαν, δηλαδή τη θωπεία και την επίδειξη γεννητικών οργάνων. Οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η άμεση επέμβαση των αρχών οδήγησε στην ταχεία σύλληψη του 19χρονου. Η διαδικασία αυτή διασφάλισε ότι ο φερόμενος δράστης τέθηκε υπό κράτηση, προκειμένου να ακολουθηθούν τα περαιτέρω νομικά βήματα. Η αποτελεσματικότητα των αστυνομικών ενεργειών τονίστηκε από την άμεση σύλληψη.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του 19χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία. Η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην παραλία της Περαίας. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η κατηγορία που αναγράφεται στη δικογραφία είναι η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτό σημαίνει ότι ο 19χρονος θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις που του αποδίδονται. Η υπόθεση θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομική οδό για την εκδίκαση της.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Εκεί θα κριθεί η ποινική του ευθύνη για το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη. Η δικογραφία αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη της νομικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki