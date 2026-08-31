Σημάδια στην πλάτη του βρέφους στην Κυψέλη – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

Σημάδια εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους που βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε βάζο και βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η ανακάλυψη αυτή προσδίδει νέες διαστάσεις στην υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Τα ευρήματα και η έρευνα των αρχών

Η υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε στην Κυψέλη έχει λάβει νέα τροπή, καθώς κατά την εξέταση της σορού του εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του. Αυτό το εύρημα έχει θέσει σε συναγερμό τις διωκτικές αρχές, οι οποίες πλέον διερευνούν επισήμως το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Η παρουσία των σημαδιών αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της έρευνας.

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση. Από αυτήν αναμένεται να προκύψουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε αυτός. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί ακόμη και εντός της σημερινής ημέρας, προσφέροντας άμεσα τα πρώτα επίσημα στοιχεία.

Η ανακάλυψη στο διαμέρισμα της οδού Θάσου

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν και έσπευσαν σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Θάσου, στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά την άφιξή τους, διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός βρέφους, το οποίο ήταν κρυμμένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, το βρέφος βρέθηκε τοποθετημένο μέσα σε ένα βάζο, το οποίο με τη σειρά του ήταν μέσα σε μία βαλίτσα.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε στο σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Η συγκεκριμένη εύρεση κινητοποίησε άμεσα τους άντρες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και το συγκεκριμένο σημείο.

Οι προσαγωγές και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, οι άντρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στην προσαγωγή και οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα τα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών ήταν το ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου: ένας 43χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής και μία 38χρονη γυναίκα γερμανικής καταγωγής.

Εκτός από το ζευγάρι, προσήχθησαν επίσης ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος είναι αφγανικής καταγωγής. Επιπλέον, στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκαν και τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Πρόκειται για μία 15χρονη κόρη, καθώς και δύο ακόμα ανήλικα παιδιά, ηλικίας 12 και 9 ετών. Όλοι οι προσαχθέντες άρχισαν να δίνουν καταθέσεις, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική ανακάλυψη του βρέφους.

Η πορεία της υπόθεσης και οι αναμενόμενες εξελίξεις

Η υπόθεση της Κυψέλης, με την ανακάλυψη του βρέφους και τα σημάδια στην πλάτη του, λαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας εξετάζονται με μεγάλη προσοχή από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων.

Η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποτελέσει το κλειδί για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Από τα αποτελέσματα αυτής θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό οι επόμενες κινήσεις των αρχών και η διαλεύκανση των κρίσιμων ερωτημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, καθώς και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos