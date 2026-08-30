Η απάντηση Ουκρανού δημοσιογράφου στον Βασίλη Σπανούλη: «Οι παλιοί ρεπόρτερ είναι στο μέτωπο του πολέμου»

Μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, μια απρόσμενη ένταση προέκυψε στη συνέντευξη Τύπου. Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, αντέδρασε έντονα σε ερώτηση Ουκρανού δημοσιογράφου σχετικά με την αγωνιστική απόδοση του Ντίνου Μήτογλου. Η συγκεκριμένη απάντηση του Έλληνα τεχνικού προκάλεσε την αντίδραση ενός άλλου Ουκρανού δημοσιογράφου, ο οποίος θέλησε να εξηγήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα του και στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου

Η στιγμή της έντασης διαδραματίστηκε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ουκρανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε εκεί μαζί με τον παίκτη Ντίνο Μήτογλου, όταν ένας δημοσιογράφος απεύθυνε μια ερώτηση που αφορούσε την επίδοση του Έλληνα φόργουορντ/σέντερ.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση εστίαζε στους πόντους του Μήτογλου, αναφέροντας ότι στο πρώτο δεκάλεπτο είχε σημειώσει επτά πόντους, ενώ στο υπόλοιπο παιχνίδι είχε προσθέσει άλλους έξι. Αυτή η λεπτομερής, αλλά εστιασμένη στους αριθμούς, διατύπωση της ερώτησης προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Έλληνα προπονητή, ο οποίος φάνηκε να διαφωνεί με την προσέγγιση.

Ο Βασίλης Σπανούλης χαρακτήρισε την ερώτηση ως «κακή» και εξέφρασε την απορία του για την εστίαση αποκλειστικά στους πόντους ενός παίκτη. «Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το μπάσκετ δεν περιορίζεται μόνο στην καταμέτρηση των πόντων.

Η απάντηση του Ουκρανού δημοσιογράφου

Η έντονη αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη δεν έμεινε αναπάντητη, καθώς προκάλεσε την αντίδραση ενός άλλου Ουκρανού δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος αυτός, μέσω ανάρτησής του, εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας προπονητής απάντησε στον συνάδελφό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι η ερώτηση που τέθηκε μπορεί πράγματι να ήταν «κακή», ωστόσο θέλησε να δώσει μια σημαντική εξήγηση για το γεγονός αυτό. Υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση προήλθε από έναν «νέο δημοσιογράφο» και όχι από κάποιον με μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Οι έμπειροι ρεπόρτερ στο μέτωπο του πολέμου

Ο λόγος για την παρουσία νέων δημοσιογράφων σε τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις, σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο, είναι άμεσα συνδεδεμένος με την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, οι «παλιοί Ουκρανοί δημοσιογράφοι», δηλαδή οι πιο έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες, βρίσκονται στο μέτωπο του πολέμου.

Αυτή η δήλωση έδωσε μια διαφορετική και πιο σοβαρή διάσταση στην κατάσταση, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την πιθανή έλλειψη εμπειρίας του δημοσιογράφου που έθεσε την επίμαχη ερώτηση. Ο δημοσιογράφος τόνισε πως ο Βασίλης Σπανούλης θα έπρεπε να είναι ενήμερος για την κατάσταση αυτή, καθώς οι συνθήκες που βιώνει η Ουκρανία επηρεάζουν κάθε πτυχή της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιογραφίας.

Η προηγούμενη σύνδεση του Σπανούλη με την Ουκρανία

Προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημά του περί της αναμενόμενης γνώσης του Βασίλη Σπανούλη για την κατάσταση στην Ουκρανία, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο επαγγελματικό παρελθόν του Έλληνα προπονητή. Συγκεκριμένα, πρόσθεσε ότι ο «Kill Bill», όπως αποκάλεσε τον Σπανούλη, είχε στο παρελθόν Ουκρανό βοηθό και Γενικό Διευθυντή (GM) όταν βρισκόταν στη Μονακό.

Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει ότι ο Σπανούλης είχε άμεση επαφή και γνώση των ανθρώπων και των συνθηκών που επικρατούν στην Ουκρανία, και συνεπώς θα έπρεπε να είχε δείξει μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στον νέο δημοσιογράφο. Η αναφορά αυτή έδωσε έμφαση στην προσωπική σύνδεση του προπονητή με την Ουκρανία, καθιστώντας την αντίδρασή του πιο αιχμηρή στα μάτια του Ουκρανού δημοσιογράφου, ο οποίος περίμενε διαφορετική στάση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta