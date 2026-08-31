Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτι στη Φυλής για το κατεψυγμένο βρέφος

Αστυνομικοί της Ασφάλειας πραγματοποιούν έφοδο σε σπίτι στην περιοχή της Φυλής, το οποίο φέρεται να ήταν η κατοικία του ζευγαριού που συνελήφθη στην Κυψέλη με ένα κατεψυγμένο βρέφος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι στην οικία αυτή το βρέφος κρατήθηκε κατεψυγμένο για πολλούς μήνες, πριν τη μεταφορά του στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η έρευνα αποσκοπεί στην ανεύρεση στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Η έφοδος στη Φυλή και η προηγούμενη διαμονή

Η σημερινή έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι της Φυλής έρχεται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέφους. Το ζευγάρι, μαζί με τα παιδιά του, φέρεται να διέμενε στην συγκεκριμένη οικία για περίπου δύο χρόνια, πριν μετακομίσει στο διαμέρισμα Airbnb της Κυψέλης.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το κατεψυγμένο βρέφος κρατήθηκε σε αυτό το σπίτι για πολλούς μήνες. Από τη Φυλή, εκτιμάται ότι μεταφέρθηκε αργότερα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου και εντοπίστηκε από τις αρχές.

Η εύρεση του βρέφους στην Κυψέλη και οι συλλήψεις

Το ζευγάρι διέμενε στο διαμέρισμα της Κυψέλης τις τελευταίες 25 ημέρες. Οι γονείς του βρέφους, αντιλαμβανόμενοι ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους είχε καταγγείλει στην Αστυνομία, έβγαλαν το βρέφος από τον καταψύκτη και το τοποθέτησαν σε μία βαλίτσα, με σκοπό να τραπούν σε φυγή.

Ωστόσο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο, τους εντόπισαν με τις βαλίτσες στα χέρια, οδηγώντας στη σύλληψή τους. Στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, τα τρία ανήλικα παιδιά τους, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός.

Οι ισχυρισμοί των γονέων και τα ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε αρχικά ότι το βρέφος ήταν δικό του και της συζύγου του. Από την πλευρά της, η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι έχασε το παιδί που κυοφορούσε και το κατέψυξε επειδή δεν ήθελε να το εγκαταλείψει.

Οι αρχικές της δηλώσεις σχετικά με τον χρόνο γέννησης του παιδιού παρουσίασαν διαφοροποιήσεις, καθώς ανέφερε αρχικά ότι γεννήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια και στη συνέχεια πριν από περίπου οχτώ μήνες. Στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους.

Η παρουσία των ανήλικων παιδιών και οι έρευνες

Στο χώρο του διαμερίσματος της Κυψέλης, εκτός από το ζευγάρι, βρέθηκαν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους: η 15χρονη κόρη, καθώς και οι δύο γιοι τους, ηλικίας 12 και 9 ετών. Επίσης, παρών ήταν και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης.

Η 15χρονη ανέφερε στις αρχές ότι είναι έγκυος. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και θα εξετάσουν ακόμα και το σενάριο το παιδί να ανήκει στην 15χρονη κόρη. Για τον λόγο αυτό, θα παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση με το βρέφος.

Η έρευνα της αστυνομίας και οι επόμενες κινήσεις

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες στο σπίτι της Φυλής, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εκτός από την ταυτότητα των γονέων του βρέφους, οι αρχές εξετάζουν και άλλες πτυχές της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο πατέρας εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δεν εμφανίζει κάποια επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιες είναι οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis