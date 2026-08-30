Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, γνωστός για την δεξιοτεχνία του στο κλαρίνο, συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026, στο κέντρο της Αθήνας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έλεγχο της τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών έδειξε ότι ο καλλιτέχνης οδηγούσε μεθυσμένος, με το αλκοτέστ να καταγράφει τιμή πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο έλεγχος της τροχαίας στην οδό Μακρυγιάννη

Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έλαβε χώρα περίπου στις 8 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, μια κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οι άνδρες της Τροχαίας εντόπισαν το όχημα του γνωστού μουσικού να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην εν λόγω οδό.

Λόγω της υπερβολικής ταχύτητας, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον καταδιώξουν και του έκαναν σήμα προκειμένου να σταματήσει. Η επέμβαση των αρχών κρίθηκε αναγκαία για την ασφάλεια τόσο του ίδιου του οδηγού όσο και των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η αντίδραση του οδηγού και η διαπίστωση της κατάστασης

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, αμέσως μετά το σήμα των αστυνομικών, πειθάρχησε και έκοψε ταχύτητα, σταματώντας το όχημά του. Η άμεση ανταπόκρισή του στο σήμα της τροχαίας διευκόλυνε τη διαδικασία του ελέγχου.

Κατά την προσέγγιση στο σταματημένο όχημα, οι άνδρες της Τροχαίας παρατήρησαν ότι ο οδηγός βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην απόφαση να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το αποτέλεσμα του αλκοτέστ και τα όρια

Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ 0.70 mg/l. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των αστυνομικών, καθώς η τιμή ήταν σημαντικά υψηλότερη από το νόμιμο όριο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το νόμιμο όριο για την οδήγηση είναι τα 0.25 mg/l. Επιπλέον, το όριο για την αυτόφωρη διαδικασία, δηλαδή για άμεση σύλληψη, είναι τα 0.60 mg/l. Με το αποτέλεσμα των 0.70 mg/l, ο γνωστός καλλιτέχνης υπερέβη και τα δύο αυτά όρια, καθιστώντας τη σύλληψή του αναπόφευκτη.

Η σύλληψη του γνωστού καλλιτέχνη

Ως άμεση συνέπεια των ευρημάτων του αλκοτέστ, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπονται για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η συγκέντρωση που διαπιστώθηκε ήταν πάνω από το όριο του αυτοφώρου.

Ο γνωστός διεξιοτέχνης του κλαρίνου οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026, στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta