Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με ενοικιαζόμενο όχημα στη Ρόδο

Μια δυσάρεστη και επικίνδυνη εμπειρία βίωσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρόδο, όπου βρισκόταν με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Η παρουσιάστρια δημοσιοποίησε φωτογραφίες από τα φθαρμένα ελαστικά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε, τονίζοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε η οικογένειά της.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση ως σοκαριστική, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που απέφυγαν τα χειρότερα. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια στενή γέφυρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην παρουσιάστρια και τους οικείους της.

Η παρουσία της οικογένειας στη Ρόδο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής της, τη Ρόδο, προκειμένου να περάσει χρόνο με τους γονείς της. Μαζί της ήταν ο σύζυγός της και τα παιδιά τους, με σκοπό οι παππούδες να γνωρίσουν τα δισέγγονά τους.

Για τις μετακινήσεις τους στο νησί, η οικογένεια επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Ωστόσο, η επιλογή αυτή εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη και επικίνδυνη περιπέτεια, λόγω της κατάστασης του οχήματος.

Η αποκάλυψη για τα ελαστικά του οχήματος

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που απεικόνιζαν την κατάσταση των ελαστικών του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Τα ελαστικά ήταν εμφανώς φθαρμένα στα πλαϊνά τους, ενώ σε ορισμένα σημεία είχαν σκάσει και ολόκληρα κομμάτια είχαν ξεκολλήσει, με τα λινά να είναι ορατά.

Στις αναρτήσεις της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέφερε ότι τα ελαστικά φέρεται να ήταν κατασκευής του 2013 ή του 2019, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την ποιότητα του οχήματος που της παραχωρήθηκε. Η εικόνα των ελαστικών προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της, καθώς υποδήλωνε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Η επικίνδυνη διέλευση στη γέφυρα

Η πιο κρίσιμη στιγμή της περιπέτειας σημειώθηκε κατά τη διέλευση της οικογένειας από ένα συγκεκριμένο σημείο στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου. Η παρουσιάστρια περιέγραψε το σημείο αυτό ως μια γέφυρα ιδιαίτερα στενή.

Όπως δήλωσε η ίδια, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος το αυτοκίνητο να είχε πέσει από κάτω, δεδομένης της κατάστασης των ελαστικών και της στενότητας της γέφυρας. Η σκέψη αυτή προκάλεσε έντονο σοκ στην ίδια και, όπως ανέφερε, ειδικά στον γιο της.

Η δήλωση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σοκαρισμένη από την εμπειρία, προέβη σε δηλώσεις μέσω των φωτογραφιών που δημοσίευσε. «Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή! Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου - Η Παναγία η Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της: «Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου. Ειλικρινά ευχαριστώ το θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στο βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα οι συντοπίτες μου». Η δήλωσή της υπογραμμίζει την αγανάκτησή της για τις πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Με πληροφορίες από: Reader