Το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για επιχειρήσεις, μισθωτούς και συνταξιούχους

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δέσμη μέτρων που σχεδιάζεται έχει στο επίκεντρό της επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να είναι μόνιμου χαρακτήρα, εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, όπως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός.

Οι οικονομικές παρεμβάσεις και το εκτιμώμενο κόστος

Το συνολικό κόστος των μέτρων που πρόκειται να ανακοινωθούν εκτιμάται ότι θα υπερβεί το αρχικό σχέδιο των 1,3 δισ. ευρώ. Υπάρχει πιθανότητα το κόστος αυτό να φτάσει έως και τα 1,7 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός πλαισίου παρεμβάσεων που θα προσφέρει στήριξη σε ευρύ φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Οι σχεδιαζόμενες κινήσεις έχουν ως στόχο την ενίσχυση διαφόρων τομέων, με έμφαση στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών. Οι εξαγγελίες αναμένονται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής των νέων πολιτικών.

Στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών

Οι επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι μικρομεσαίες, αναμένεται να αποτελέσουν βασικό πυλώνα των νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση του φορολογικού βάρους, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων.

Ένα σημαντικό μέτρο που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου. Αυτή η κίνηση θεωρείται ως ένα πρώτο βήμα σε μια σταδιακή πορεία που μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη κατάργησή της στο μέλλον. Παράλληλα, θεωρείται ειλημμένη η απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, μια παρέμβαση που αναμένεται να ελαφρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές στο πλαίσιο για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών. Προβλέπεται επέκταση της περιόδου κατά την οποία αυτές οι ζημίες μπορούν να συμψηφίζονται, πέρα από την ισχύουσα πενταετία. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και να διευκολύνει τον σχεδιασμό επενδύσεων σε βάθος χρόνου.

Αυξήσεις και παροχές για τους συνταξιούχους

Για την κατηγορία των συνταξιούχων, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια αύξηση στις κύριες συντάξεις. Η αύξηση αυτή, η οποία θα βασιστεί στην πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και του πληθωρισμού, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,5% και 2,7%. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης αύξησης αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Παράλληλα με την αύξηση των κύριων συντάξεων, εξετάζονται και άλλες παρεμβάσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται η αναπροσαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Επιπλέον, εξετάζεται η καθιέρωση μιας νέας, μόνιμης πρόσθετης παροχής, η οποία θα απευθύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά τους.

Ενισχύσεις σε επιδόματα και διεύρυνση δικαιούχων

Εκτός από τις αυξήσεις στις συντάξεις, τον προσεχή Νοέμβριο αναμένεται η καταβολή ενός αυξημένου επιδόματος. Τα κριτήρια χορήγησης αυτού του επιδόματος παραμένουν υπό εξέταση από το κυβερνητικό επιτελείο. Η κατεύθυνση, ωστόσο, είναι να διευρυνθεί η περίμετρος του μέτρου, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι συνταξιούχοι και να επωφεληθούν από την ενίσχυση αυτή.

Τέλος, αλλαγές εξετάζονται και στα κοινωνικά επιδόματα, με βασικό στόχο την αύξηση των ποσών που καταβάλλονται στους δικαιούχους. Μεταξύ των επιδομάτων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι το Επίδομα Παιδιού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αυτές οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην περαιτέρω στήριξη των οικογενειών και των ευάλωτων ομάδων.

Με πληροφορίες από: Newsit